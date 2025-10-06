Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Επιστρέφουν σήμερα από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα και να επιστρέψουν στην Αθήνα με ειδική πτήση
Στην Αθήνα επιστρέφουν σήμερα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla για την Γάζα, που κρατούνται από την περασμένη Πέμπτη, από τις ισραηλινές αρχές, μετά την αναχαίτιση των πλοίων.
Όπως γνωστοποίησε το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής, οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα και με εντολή του υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:
«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.
Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.
Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».
