Χολμς για την επανένωση με τον πρώην σύντροφό της Τζάκσον στη νέα τους ταινία: Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο, έχουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας
Χολμς για την επανένωση με τον πρώην σύντροφό της Τζάκσον στη νέα τους ταινία: Είναι σαν να κάνεις ποδήλατο, έχουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας
Πάντα λειτουργούσαμε καλά μαζί, επισήμανε η ηθοποιός
Για την επανένωση με τον πρώην σύντροφό της Τζόσουα Τζάκσον στη νέα τους ταινία «Happy Hours» μίλησε η Κέιτι Χολμς, δηλώνοντας πως ήταν σαν να κάνει ποδήλατο και πως έχουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας.
Σε συνέντευξή της στο Variety την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ηθοποιός, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με τον Τζάκσον στη σειρά «Dawsons' Creek», παραδέχτηκε αρχικά ότι δεν περίμενε τον ενθουσιασμό του κοινού: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν απρόσμενο. Ξέραμε ότι συμμετείχαμε σε μια σειρά που αγαπήθηκε, αλλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πλήρως τον αντίκτυπο».
Η Χολμς, που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον πρώην συμπρωταγωνιστή και σύντροφό της πριν του προτείνει τον ρόλο. «Είχαμε να δουλέψουμε μαζί 25 χρόνια και έχουμε αλλάξει πολύ. Θέλαμε επίσης να δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να δείξουμε διαφορετικές πλευρές και να μην υποδυθούμε ξανά τους χαρακτήρες που μας έκαναν γνωστούς», εξήγησε.
Ο Τζάκσον τελικά αποδέχτηκε την πρόταση, με τη Χολμς να περιγράφει τη συνεργασία τους ως απόλυτα φυσική, σαν να κάνει ποδήλατο: «Υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας που επανέρχεται αμέσως. Πάντα λειτουργούσαμε καλά μαζί».
Η επανένωσή τους προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον το περασμένο καλοκαίρι, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη έγιναν viral. Όπως αποκάλυψε, προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ: «Δεν θέλαμε να μας καταγράφουν. Κάποιες φορές τα καταφέραμε, κάποιες όχι».
Οι δύο ηθοποιοί είχαν γίνει γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», όπου υποδύονταν τους Pacey και Joey. Η σχέση τους μεταφέρθηκε και εκτός οθόνης, ωστόσο χώρισαν το 1999, διατηρώντας φιλικές σχέσεις και συνεχίζοντας να συνεργάζονται μέχρι το τέλος της σειράς το 2003.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο Variety την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ηθοποιός, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με τον Τζάκσον στη σειρά «Dawsons' Creek», παραδέχτηκε αρχικά ότι δεν περίμενε τον ενθουσιασμό του κοινού: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν απρόσμενο. Ξέραμε ότι συμμετείχαμε σε μια σειρά που αγαπήθηκε, αλλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πλήρως τον αντίκτυπο».
Η Χολμς, που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον πρώην συμπρωταγωνιστή και σύντροφό της πριν του προτείνει τον ρόλο. «Είχαμε να δουλέψουμε μαζί 25 χρόνια και έχουμε αλλάξει πολύ. Θέλαμε επίσης να δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να δείξουμε διαφορετικές πλευρές και να μην υποδυθούμε ξανά τους χαρακτήρες που μας έκαναν γνωστούς», εξήγησε.
Ο Τζάκσον τελικά αποδέχτηκε την πρόταση, με τη Χολμς να περιγράφει τη συνεργασία τους ως απόλυτα φυσική, σαν να κάνει ποδήλατο: «Υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας που επανέρχεται αμέσως. Πάντα λειτουργούσαμε καλά μαζί».
Katie Holmes opened up about her viral reunion with Dawson's Creek costar Joshua Jackson for their upcoming film, Happy Hours. https://t.co/NMZkvQRey0— Us Weekly (@usweekly) June 6, 2026
Η επανένωσή τους προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον το περασμένο καλοκαίρι, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη έγιναν viral. Όπως αποκάλυψε, προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ: «Δεν θέλαμε να μας καταγράφουν. Κάποιες φορές τα καταφέραμε, κάποιες όχι».
Οι δύο ηθοποιοί είχαν γίνει γνωστοί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», όπου υποδύονταν τους Pacey και Joey. Η σχέση τους μεταφέρθηκε και εκτός οθόνης, ωστόσο χώρισαν το 1999, διατηρώντας φιλικές σχέσεις και συνεχίζοντας να συνεργάζονται μέχρι το τέλος της σειράς το 2003.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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