Στην Αθήνα έφτασαν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές για τη Γάζα – Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, δείτε φωτογραφίες
Στο αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου υπέρ των ακτιβιστών - Στην πτήση, εκτός από τους Έλληνες, ήταν 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί
Οι 27 Έλληνες που είχαν πάρει μέρος στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έφτασαν γύρω στις 17:00 της Δευτέρας στην Αθήνα με πτήση από το Εϊλάτ του Ισραήλ.
Μαζί τους έφτασαν και άλλοι 134 πολίτες από 15 χώρες που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί για λίγες ημέρες από τις ισραηλινές Αρχές. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 28 Γάλλους, 15 Ιταλούς και 9 Σουηδούς εκ των οποίων και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.
Στο αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου με πανό υπέρ των ακτιβιστών.
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη των ακτιβιστών:
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, το κόστος της πτήσης είχε καλυφθεί από την Ελλάδα.
Κατά την άφιξη των ακτιβιστών σημειώθηκε ένα επεισόδια με άνδρα που άνοιξε ελληνική σημαία και φώναξε υπέρ του Ισραήλ, λέγοντας ακόμη «Θέλω Έλληνες στην Ελλάδα». Ένας Παλαιστίνιος που ήταν εκεί ήλθε σε αντιπαράθεση μαζί του, ενώ αργότερα απομάκρυναν τον άνδρα.
