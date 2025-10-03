Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Ποιες ρυθμίσεις προστέθηκαν με προτάσεις των κοινωνικών εταίρων

Δίνει στους εργαζόμενους την δυνατότητα να εργαστούν κατ΄ εξαίρεση – εφόσον το επιθυμούν – έως 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη – έναντι δύο που ισχύει σήμερα – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή