Άδωνις Γεωργιάδης στο protothema: Η Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη, είναι 100% θύμα της ο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας στο Direct: Ο Τραμπ έκανε φέτες τον Ερντογάν

- Εξαιρετικό και οραματικό το νομοσχέδιο Δένδια, δεν μπορώ να πω ψέματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τηλεφωνικά ραντεβού και αναμονές στα νοσοκομεία