Φλωρίδης: Στόχος ορισμένων συνηγόρων είναι να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη για να μην φανερωθεί η αλήθεια
Κατηγόρησε συνηγόρους όπως την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιδιώκουν την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας
Σαφείς αιχμές κατά πολιτικών και συνηγόρων που, όπως είπε, επιχειρούν να αναβιώσουν θεωρίες συνωμοσίας για το δυστύχημα στα Τέμπη άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.
«Προσπαθεί να αναβιώσει το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, που αυτή η απάτη που στήθηκε από πολιτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραπλάνησε την κοινωνία ότι υπήρχε παράνομο φορτίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αυτή έχει πλέον καταρρεύσει.
Κατηγόρησε δε συνηγόρους όπως την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιδιώκουν την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας: «Στόχος τους είναι να μην ξεκινήσει η δίκη ποτέ, γιατί όσο δεν ξεκινά η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Όταν ξεκινήσει, θα αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και ο ελληνικός λαός θα μάθει τι έχει γίνει. Δεν θέλουν να έρθει στο φως αυτή η υπόθεση».
Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για νέες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι όλα τα αιτήματα των συγγενών μπορούν να τεθούν με την έναρξη της δίκης, η οποία, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
«Όλα αυτά τα στοιχεία που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο, η ανάκριση τα απέρριψε βασιζόμενη στις εκθέσεις των καλύτερων πραγματογνωμόνων», τόνισε.
