Φλωρίδης: Στόχος ορισμένων συνηγόρων είναι να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη για να μην φανερωθεί η αλήθεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Φλωρίδης Τέμπη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Φλωρίδης: Στόχος ορισμένων συνηγόρων είναι να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη για να μην φανερωθεί η αλήθεια

Κατηγόρησε συνηγόρους όπως την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιδιώκουν την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας

Φλωρίδης: Στόχος ορισμένων συνηγόρων είναι να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη για να μην φανερωθεί η αλήθεια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σαφείς αιχμές κατά πολιτικών και συνηγόρων που, όπως είπε, επιχειρούν να αναβιώσουν θεωρίες συνωμοσίας για το δυστύχημα στα Τέμπη άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Προσπαθεί να αναβιώσει το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, που αυτή η απάτη που στήθηκε από πολιτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραπλάνησε την κοινωνία ότι υπήρχε παράνομο φορτίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αυτή έχει πλέον καταρρεύσει.

Κατηγόρησε δε συνηγόρους όπως την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιδιώκουν την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας: «Στόχος τους είναι να μην ξεκινήσει η δίκη ποτέ, γιατί όσο δεν ξεκινά η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Όταν ξεκινήσει, θα αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και ο ελληνικός λαός θα μάθει τι έχει γίνει. Δεν θέλουν να έρθει στο φως αυτή η υπόθεση».

Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για νέες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι όλα τα αιτήματα των συγγενών μπορούν να τεθούν με την έναρξη της δίκης, η οποία, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

«Όλα αυτά τα στοιχεία που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο, η ανάκριση τα απέρριψε βασιζόμενη στις εκθέσεις των καλύτερων πραγματογνωμόνων», τόνισε.



Ειδήσεις σήμερα:

Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης