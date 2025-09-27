Φλωρίδης: Στόχος ορισμένων συνηγόρων είναι να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη για να μην φανερωθεί η αλήθεια

Σαφείς αιχμές κατά πολιτικών και συνηγόρων που, όπως είπε, επιχειρούν να αναβιώσουν θεωρίες συνωμοσίας για το δυστύχημα στα Τέμπη άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.«Προσπαθεί να αναβιώσει το ζήτημα της συνωμοσίας του ξυλολίου, που αυτή η απάτη που στήθηκε από πολιτικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραπλάνησε την κοινωνία ότι υπήρχε παράνομο φορτίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αυτή έχει πλέον καταρρεύσει.Κατηγόρησε δε συνηγόρους όπως την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι με τα αιτήματα για νέες έρευνες επιδιώκουν την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας: «Στόχος τους είναι να μην ξεκινήσει η δίκη ποτέ, γιατί όσο δεν ξεκινά η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Όταν ξεκινήσει, θα αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και ο ελληνικός λαός θα μάθει τι έχει γίνει. Δεν θέλουν να έρθει στο φως αυτή η υπόθεση».Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για νέες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι όλα τα αιτήματα των συγγενών μπορούν να τεθούν με την έναρξη της δίκης, η οποία, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.«Όλα αυτά τα στοιχεία που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει παράνομο φορτίο, η ανάκριση τα απέρριψε βασιζόμενη στις εκθέσεις των καλύτερων πραγματογνωμόνων», τόνισε.