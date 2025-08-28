Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Από όσους βουλευτές μίλησαν επισημάνθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης προς τα Δυτικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Επίσης έγινε συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, με βουλευτές να ζητούν τη στήριξη των οικογενειών και τον πρωθυπουργό να δίνει στίγμα ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα ξεδιπλωθούν στην ομιλία του το άλλο Σάββατο.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

Η αρχή έγινε στις 10:00 με τη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές Α' και Β' Θεσσαλονίκης, ενώ θα μετάσχουν και κάποιοι βουλευτές Επικρατείας. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα είχε συνάντηση με πρυτάνεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου πλαισίου για την ασφάλεια και

θα ακολουθήσουν τα ραντεβού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Ομιλία στο πλαίσιο παρουσίασης των έργων που δρομολογούνται και ολοκληρώνονται στην Θεσσαλονίκη έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός., συνοδευόμενος από πληθώρα υπουργών και στελεχών τηςβρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ενόψει τηςπροκειμένου να συντονίσει τις κυβερνητικές προετοιμασίες. Στη διάρκεια της ομιλίας του, μίλησε για τα έργα που έχουν γίνει και γίνονται τόσο στο κέντρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφορούν στις μεταφορές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.Όπως ανακοίνωσε,«Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη» ξεκαθάρισε.«Δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας. Αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται ,δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε κάποια έργα. Μιλήσαμε για το μετρό της Θεσσαλονίκης και έβλεπα καχυποψία όσο πλησιάζαμε πριν το τέλος, αν το σημαντικό αυτό έργο θα γίνει πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη το έχει αγκαλιάσει, έχει αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της μητρόπολης των Βαλκανίων και σύντομα θα φτάνει ως την Καλαμαριά μετά βεβαιότητας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Ταυτόχρονα στεκόμαστε στις ανάγκες της Δυτικής και ΒΔ Θεσσαλονίκης. Αποδίδω σημασία στις μελέτες και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι απόλυτη και κομβική προτεραιότητα οι ανάγκες για τον Προαστιακό. O επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο. Μια σύντομη αναφορά στην Υγεία. Στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο όχι απλά στη χώρα, αλλά στην Ευρώπη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 17 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί ως την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επίσης, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία» είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.Για τις παρεμβάσεις στον χώρο της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε: «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».«Θέλω να κλείσω σε μια γενική αναφορά που τοποθετεί την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σήμερα σε μια από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να πετύχει συναίνεση και μια οικονομία που δεν παράγει πλεόνασμα, αλλά ένα τεράστιο έλλειμμα. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, με υπερβολικό έλλειμμα, που καλούνται να υλοποιήσουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Αυτά τονίζουν την καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας, με μια μονοκομματική κυβέρνηση που προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της. Απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε» ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης.