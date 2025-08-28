Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ο πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών και συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ - Συζήτησε με βουλευτές της πόλης, συνοδευόμενος από πληθώρα υπουργών
Ομιλία στο πλαίσιο παρουσίασης των έργων που δρομολογούνται και ολοκληρώνονται στην Θεσσαλονίκη έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από πληθώρα υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ προκειμένου να συντονίσει τις κυβερνητικές προετοιμασίες. Στη διάρκεια της ομιλίας του, μίλησε για τα έργα που έχουν γίνει και γίνονται τόσο στο κέντρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφορούν στις μεταφορές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.
Όπως ανακοίνωσε, θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. «Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη» ξεκαθάρισε.
«Δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας. Αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται ,δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε κάποια έργα. Μιλήσαμε για το μετρό της Θεσσαλονίκης και έβλεπα καχυποψία όσο πλησιάζαμε πριν το τέλος, αν το σημαντικό αυτό έργο θα γίνει πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη το έχει αγκαλιάσει, έχει αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της μητρόπολης των Βαλκανίων και σύντομα θα φτάνει ως την Καλαμαριά μετά βεβαιότητας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Ταυτόχρονα στεκόμαστε στις ανάγκες της Δυτικής και ΒΔ Θεσσαλονίκης. Αποδίδω σημασία στις μελέτες και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι απόλυτη και κομβική προτεραιότητα οι ανάγκες για τον Προαστιακό. O επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο. Μια σύντομη αναφορά στην Υγεία. Στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο όχι απλά στη χώρα, αλλά στην Ευρώπη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 17 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί ως την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επίσης, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία» είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.
Για τις παρεμβάσεις στον χώρο της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε: «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».
«Θέλω να κλείσω σε μια γενική αναφορά που τοποθετεί την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σήμερα σε μια από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να πετύχει συναίνεση και μια οικονομία που δεν παράγει πλεόνασμα, αλλά ένα τεράστιο έλλειμμα. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, με υπερβολικό έλλειμμα, που καλούνται να υλοποιήσουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Αυτά τονίζουν την καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας, με μια μονοκομματική κυβέρνηση που προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της. Απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε» ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Από όσους βουλευτές μίλησαν επισημάνθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης προς τα Δυτικά.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Επίσης έγινε συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, με βουλευτές να ζητούν τη στήριξη των οικογενειών και τον πρωθυπουργό να δίνει στίγμα ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα ξεδιπλωθούν στην ομιλία του το άλλο Σάββατο.
Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.
Οπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται με τόση ένταση στο ραντάρ μιας κυβέρνησης, καθώς δρομολογούνται μια σειρά κρίσιμων έργων. Έχει, βεβαίως, να αντιπαλέψει την απογοήτευση πολλών πολιτών σε λαϊκές περιοχές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και τη διείσδυση κομμάτων στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη σε περιοχές, όπου η ΝΔ διατηρούσε παραδοσιακά δυνάμεις. Ο λόγος για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που έφτασε να είναι δεύτερο κόμμα για ελάχιστες ψήφους σε δήμους της Θεσσαλονίκης, τη ΝΙΚΗ, αλλά και τη Φωνή Λογικής της Θεσσαλονικιάς Αφροδίτης Λατινοπούλου.
Η αρχή έγινε στις 10:00 με τη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές Α' και Β' Θεσσαλονίκης, ενώ θα μετάσχουν και κάποιοι βουλευτές Επικρατείας. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα είχε συνάντηση με πρυτάνεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου πλαισίου για την ασφάλεια και τους αιώνιους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ μετά την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσουν τα ραντεβού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.
Ήδη από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκαν με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Παρόντες ακόμα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από υφυπουργούς, παρόντες ο Νίκος Ταγαράς (Περιβάλλοντος), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ανάπτυξης), Σταύρος Καλαφάτης (Έρευνας και Καινοτομίας), Κώστας Γκιουλέκας (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).
Τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν επίσης μια σειρά στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Μιχάλης Μπεκίρης που έχει την ευθύνη και του πρωθυπουργικού γραφειου στη Θεσσαλονίκη, ενώ από προχθές βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για τα κομματικά Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από πληθώρα υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ προκειμένου να συντονίσει τις κυβερνητικές προετοιμασίες. Στη διάρκεια της ομιλίας του, μίλησε για τα έργα που έχουν γίνει και γίνονται τόσο στο κέντρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφορούν στις μεταφορές, στην υγεία και στην εκπαίδευση.
Όπως ανακοίνωσε, θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. «Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη» ξεκαθάρισε.
«Δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας. Αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται ,δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε κάποια έργα. Μιλήσαμε για το μετρό της Θεσσαλονίκης και έβλεπα καχυποψία όσο πλησιάζαμε πριν το τέλος, αν το σημαντικό αυτό έργο θα γίνει πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη το έχει αγκαλιάσει, έχει αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της μητρόπολης των Βαλκανίων και σύντομα θα φτάνει ως την Καλαμαριά μετά βεβαιότητας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Ταυτόχρονα στεκόμαστε στις ανάγκες της Δυτικής και ΒΔ Θεσσαλονίκης. Αποδίδω σημασία στις μελέτες και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι απόλυτη και κομβική προτεραιότητα οι ανάγκες για τον Προαστιακό. O επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο. Μια σύντομη αναφορά στην Υγεία. Στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο όχι απλά στη χώρα, αλλά στην Ευρώπη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 17 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί ως την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επίσης, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία» είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.
Για τις παρεμβάσεις στον χώρο της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε: «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».
«Θέλω να κλείσω σε μια γενική αναφορά που τοποθετεί την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σήμερα σε μια από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να πετύχει συναίνεση και μια οικονομία που δεν παράγει πλεόνασμα, αλλά ένα τεράστιο έλλειμμα. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, με υπερβολικό έλλειμμα, που καλούνται να υλοποιήσουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία. Αυτά τονίζουν την καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας, με μια μονοκομματική κυβέρνηση που προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της. Απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε» ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Από όσους βουλευτές μίλησαν επισημάνθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης προς τα Δυτικά.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Επίσης έγινε συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, με βουλευτές να ζητούν τη στήριξη των οικογενειών και τον πρωθυπουργό να δίνει στίγμα ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα ξεδιπλωθούν στην ομιλία του το άλλο Σάββατο.
Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.
Οπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά βρίσκεται με τόση ένταση στο ραντάρ μιας κυβέρνησης, καθώς δρομολογούνται μια σειρά κρίσιμων έργων. Έχει, βεβαίως, να αντιπαλέψει την απογοήτευση πολλών πολιτών σε λαϊκές περιοχές της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, αλλά και τη διείσδυση κομμάτων στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη σε περιοχές, όπου η ΝΔ διατηρούσε παραδοσιακά δυνάμεις. Ο λόγος για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου που έφτασε να είναι δεύτερο κόμμα για ελάχιστες ψήφους σε δήμους της Θεσσαλονίκης, τη ΝΙΚΗ, αλλά και τη Φωνή Λογικής της Θεσσαλονικιάς Αφροδίτης Λατινοπούλου.
Η αρχή έγινε στις 10:00 με τη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές Α' και Β' Θεσσαλονίκης, ενώ θα μετάσχουν και κάποιοι βουλευτές Επικρατείας. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θα είχε συνάντηση με πρυτάνεις, ενόψει της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου πλαισίου για την ασφάλεια και τους αιώνιους φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ μετά την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσουν τα ραντεβού με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.
Ήδη από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκαν με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Παρόντες ακόμα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από υφυπουργούς, παρόντες ο Νίκος Ταγαράς (Περιβάλλοντος), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ανάπτυξης), Σταύρος Καλαφάτης (Έρευνας και Καινοτομίας), Κώστας Γκιουλέκας (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).
Τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν επίσης μια σειρά στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Μιχάλης Μπεκίρης που έχει την ευθύνη και του πρωθυπουργικού γραφειου στη Θεσσαλονίκη, ενώ από προχθές βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για τα κομματικά Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με 13 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά - Χτυπήθηκε κτήριο της ΕΕ, δείτε βίντεο από την έκρηξη
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με 13 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά - Χτυπήθηκε κτήριο της ΕΕ, δείτε βίντεο από την έκρηξη
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα