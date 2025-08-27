Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Μητσοτάκης - Θα έχει συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Μητσοτάκης - Θα έχει συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ 

Θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Μητσοτάκης - Θα έχει συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εν όψει της ΔΕΘ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι

Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών

Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης