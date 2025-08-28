Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ - Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, τι συζητήθηκε

Οπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι

Με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο της κυβερνητικής προετοιμασίας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Από όσους βουλευτές μίλησαν επισημάνθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης προς τα Δυτικά.Επίσης έγινε συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, με βουλευτές να ζητούν τη στήριξη των οικογενειών και τον πρωθυπουργό να δίνει στίγμα ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα ξεδιπλωθούν στην ομιλία του το άλλο Σάββατο.Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.