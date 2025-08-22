Χαρδαλιάς: Σημαντική πρόοδος στο αντιπλημμυρικό έργο αποχέτευσης όμβριων στο Πάτημα Βριλησσίων

- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης των πρανών στις δεξαμενές και περίπου 50% περίπου των εκσκαφών στην δεξαμενή Δ2.- Έχουν εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης των αγκυρίων στα πρανή των δεξαμενών.- Έχουν εκκινήσει οι εργασίες εκσκαφών στη διάταξη περατής στρώσης διήθησης Δ3, στην οποία εντοπίστηκαν αρχαία και υπάρχει σε εξέλιξη σωστική ανασκαφή.