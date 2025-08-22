Χαρδαλιάς: Σημαντική πρόοδος στο αντιπλημμυρικό έργο αποχέτευσης όμβριων στο Πάτημα Βριλησσίων
«Ο κ. Παπαθανάσης είναι σταθερός αρωγός στην τεράστια προσπάθεια της Περιφέρειας να θωρακίσει το λεκανοπέδιο, δίνοντας λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής
Με εξασφαλισμένη χρηματοδότη συνεχίζεται προς την ολοκλήρωση η κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων, ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφέρειας Αττικής στο Βόρειο Τομέα.
Τη χρηματοδοτική λύση έδωσε, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με την υπογραφή ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας.
Το γεγονός χαιρετίζει, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι «ο κ. Παπαθανάσης είναι σταθερός αρωγός στην τεράστια προσπάθεια της Περιφέρειας να θωρακίσει το λεκανοπέδιο, δίνοντας λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών».
Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθυμίζει ότι ανάλογη πρακτική ακολουθήθηκε και για τη χρηματοδότηση του ρεύματος της Σαπφούς στο Μαρούσι, το οποίο θα δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, το έργο στα Βριλήσσια συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023, προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στα μέσα του 2026.
Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί:
- Περίπου 3.000 μ. από τα προβλεπόμενα 5.488 μ αγωγών τσιμεντοσωλήνων.
- Περίπου 200 από τα προβλεπόμενα 350 φρεάτια υδροσυλλογής.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης των πρανών στις δεξαμενές και περίπου 50% περίπου των εκσκαφών στην δεξαμενή Δ2.
- Έχουν εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης των αγκυρίων στα πρανή των δεξαμενών.
- Έχουν εκκινήσει οι εργασίες εκσκαφών στη διάταξη περατής στρώσης διήθησης Δ3, στην οποία εντοπίστηκαν αρχαία και υπάρχει σε εξέλιξη σωστική ανασκαφή.
