Σιαμαία κοριτσάκια διαχωρίστηκαν μετά από επέμβαση με 22 γιατρούς - Τα κλάματα των γονιών μόλις έμαθαν ότι πέτυχε
ΚΟΣΜΟΣ
Σιαμαία βρέφη χειρουργική επέμβαση Φιλιππίνες Σαουδική Αραβία Χειρουργείο

Σιαμαία κοριτσάκια διαχωρίστηκαν μετά από επέμβαση με 22 γιατρούς - Τα κλάματα των γονιών μόλις έμαθαν ότι πέτυχε

Τα δίδυμα βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύονται υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Σιαμαία κοριτσάκια διαχωρίστηκαν μετά από επέμβαση με 22 γιατρούς - Τα κλάματα των γονιών μόλις έμαθαν ότι πέτυχε
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ριάντ ο χειρουργικός διαχωρισμός των σιαμαίων διδύμων από τις Φιλιππίνες σε μια εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση διάρκειας έξι ωρών, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα χειρουργών.

Η επέμβαση διαχωρισμού των Ολίβια και Τζιάνα Μανουέλ πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο «King Abdullah Specialist Children’s Hospital», με τη συμμετοχή 22 εξειδικευμένων ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Saudi Conjoined Twins Programme».

«Σταθερή η κατάσταση των δύο κοριτσιών»

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη Μανίλα, τα δύο κορίτσια βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύονται υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.

Τα δίδυμα είχαν γεννηθεί ενωμένα από τον θώρακα έως την κοιλιακή χώρα (θωρακο-ομφαλοπαγία), μια ιδιαίτερα σπάνια και πολύπλοκη μορφή σιαμαίων διδύμων. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε έξι διαδοχικά στάδια, με στόχο τον ασφαλή διαχωρισμό τους και τη βέλτιστη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

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Επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν ο διακεκριμένος παιδοχειρουργός Abdullah Al Rabeeah, πλαισιωμένος από αναισθησιολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

To «ευχαριστώ» των γονιών

Η οικογένεια των παιδιών εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη, καθώς και για την πλήρη κάλυψη των εξόδων της επέμβασης και της μετεγχειρητικής φροντίδας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης οι γονείς ξέσπασαν σε κλάμματα ευχαριστώντας τους γιατρούς που συμμετείχαν στην απαιτητική επέμβαση.

Τα δίδυμα είχαν μεταφερθεί στο Ριάντ τον Ιανουάριο, έπειτα από πρωτοβουλία της σαουδαραβικής ηγεσίας, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη δύσκολη χειρουργική διαδικασία.

Το «Saudi Conjoined Twins Programme» που ξεκίνησε από το 1990, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 επιτυχημένες επεμβάσεις διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων από δεκάδες χώρες, αποτελώντας ένα από τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα παγκοσμίως.
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