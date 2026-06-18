Για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει την ιστορική παρουσία και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, λέει ο Μπελέρης
Για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει την ιστορική παρουσία και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, λέει ο Μπελέρης
Τροπολογίες ανέδειξαν τις βασικές παθογένειες που παρουσιάζει η Αλβανία σε ζητήματα κράτος δικαίου, ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά της ελληνικής εθνικής μειονότητας για πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία που αναγνωρίζει ότι η ελληνική εθνική μειονότητα στη χώρα διατηρεί την ισχυρή ιστορική της παρουσία, ιδίως στα νότια ενώ καλεί την γειτονική χώρα να διασφαλίσει την προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Ο ευρωβουλευτής, Φρέντι Μπελέρης, τονίζει πως για πρώτη φορά η έκθεση αναγνωρίζει τόσο την ιστορική παρουσία όσο και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
Η ολομέλεια του Ευωκοινοβουλίου ψήφισε την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία για το 2025 με διευρυμένη πλειοψηφία ενώ εντός ήταν ενσωματωμένες οι τροπολογίες που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης σε συνεργασία με τους Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη και Andrey Kovachev.
Οι τροπολογίες ανέδειξαν τις βασικές παθογένειες που παρουσιάζει η Αλβανία σε ζητήματα κράτος δικαίου, ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά της ελληνικής εθνικής μειονότητας για πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης. Η αναγνώριση της ιστορικής παρουσίας της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά και των περιουσιακών της δικαιωμάτων αποτελούν πλέον επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, η έκθεση καλεί την Αλβανία να επιτύχει αποφασιστική πρόοδο στην πρώτη εγγραφή των περιουσιών και τη δίκαιη, κοινώς αποδεκτή αποζημίωση, βελτιώνοντας τη διαφάνεια του κρατικού κτηματολογίου και την ποιότητα των κτηματολογικών δεδομένων του μητρώου ακινήτων, και να διασφαλίσει τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προστασία σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης και αφαίρεσης ακινήτων.
Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι το δικαστικό σώμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές πιέσεις και απειλές που ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Αλβανία.
Η βουλευτική ασυλία αποτελεί μέρος του συνταγματικού πλαισίου της Αλβανίας που έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, ενώ η έκθεση τονίζει ότι οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις και τις καθιερωμένες νομικές διαδικασίες, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς περιττή καθυστέρηση.
Η έκθεση ζητεί ενισχυμένη διαφάνεια, ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων, εκτιμήσεις κινδύνου για την ακεραιότητα και στοχευμένα προληπτικά μέτρα σε τομείς υψηλού κινδύνου και ιδίως στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, της αδειοδότησης και των επιθεωρήσεων, καθώς και των κατασκευών και του χωροταξικού σχεδιασμού.
Επιπροσθέτως, εκφράζει ανησυχία για τις σοβαρές παρατυπίες που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κατά την εφαρμογή του προγράμματος του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD II) στην Αλβανία και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν πλήρης διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου κατά τη χρήση της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια, ο κ. Μπελέρης, ανέφερε ότι «η έκθεση που συζητάμε αναγνωρίζει τόσο τη θέληση της Αλβανίας να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τη στηρίξει. Σήμερα οι Αλβανοί πολίτες διαμαρτύρονται για την έλλειψη δημοκρατίας, για την έλλειψη ευημερίας, την καταπάτηση της ιδιοκτησίας, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τον εναγκαλισμό της κυβέρνησης με το οργανωμένο έγκλημα, και εν τέλει την εγκατάλειψη της χώρας από τους νέους. Φυσικά, αυτές οι παθογένειες επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μειονότητες και δη την ελληνική που είναι η μεγαλύτερη».
«Η αποσιώπηση της πραγματικότητας, η ωραιοποίηση της κατάστασης και η ταύτιση σε πολλές περιπτώσεις, της Επιτρόπου Κος με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ερμηνεύεται από μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινωνίας όχι ως στήριξη στον αλβανικό λαό να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό του όνειρο, αλλά ως στήριξη στον Ράμα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στην ένταξη, χωρίς εκπτώσεις στο ευρωπαϊκό κεκτημένο», συμπλήρωσε.
Η έκθεση εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ ενώ 103 ήταν κατά και 70 απείχαν.
Η ολομέλεια του Ευωκοινοβουλίου ψήφισε την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία για το 2025 με διευρυμένη πλειοψηφία ενώ εντός ήταν ενσωματωμένες οι τροπολογίες που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης σε συνεργασία με τους Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη και Andrey Kovachev.
Οι τροπολογίες ανέδειξαν τις βασικές παθογένειες που παρουσιάζει η Αλβανία σε ζητήματα κράτος δικαίου, ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά της ελληνικής εθνικής μειονότητας για πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης. Η αναγνώριση της ιστορικής παρουσίας της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά και των περιουσιακών της δικαιωμάτων αποτελούν πλέον επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, η έκθεση καλεί την Αλβανία να επιτύχει αποφασιστική πρόοδο στην πρώτη εγγραφή των περιουσιών και τη δίκαιη, κοινώς αποδεκτή αποζημίωση, βελτιώνοντας τη διαφάνεια του κρατικού κτηματολογίου και την ποιότητα των κτηματολογικών δεδομένων του μητρώου ακινήτων, και να διασφαλίσει τον σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος σε αποτελεσματική ένδικη προστασία σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης και αφαίρεσης ακινήτων.
Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι το δικαστικό σώμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτικές πιέσεις και απειλές που ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Αλβανία.
Η βουλευτική ασυλία αποτελεί μέρος του συνταγματικού πλαισίου της Αλβανίας που έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, ενώ η έκθεση τονίζει ότι οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις και τις καθιερωμένες νομικές διαδικασίες, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς περιττή καθυστέρηση.
Η έκθεση ζητεί ενισχυμένη διαφάνεια, ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων, εκτιμήσεις κινδύνου για την ακεραιότητα και στοχευμένα προληπτικά μέτρα σε τομείς υψηλού κινδύνου και ιδίως στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, της αδειοδότησης και των επιθεωρήσεων, καθώς και των κατασκευών και του χωροταξικού σχεδιασμού.
Επιπροσθέτως, εκφράζει ανησυχία για τις σοβαρές παρατυπίες που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κατά την εφαρμογή του προγράμματος του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD II) στην Αλβανία και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν πλήρης διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου κατά τη χρήση της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια, ο κ. Μπελέρης, ανέφερε ότι «η έκθεση που συζητάμε αναγνωρίζει τόσο τη θέληση της Αλβανίας να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τη στηρίξει. Σήμερα οι Αλβανοί πολίτες διαμαρτύρονται για την έλλειψη δημοκρατίας, για την έλλειψη ευημερίας, την καταπάτηση της ιδιοκτησίας, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τον εναγκαλισμό της κυβέρνησης με το οργανωμένο έγκλημα, και εν τέλει την εγκατάλειψη της χώρας από τους νέους. Φυσικά, αυτές οι παθογένειες επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μειονότητες και δη την ελληνική που είναι η μεγαλύτερη».
«Η αποσιώπηση της πραγματικότητας, η ωραιοποίηση της κατάστασης και η ταύτιση σε πολλές περιπτώσεις, της Επιτρόπου Κος με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ερμηνεύεται από μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινωνίας όχι ως στήριξη στον αλβανικό λαό να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό του όνειρο, αλλά ως στήριξη στον Ράμα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στην ένταξη, χωρίς εκπτώσεις στο ευρωπαϊκό κεκτημένο», συμπλήρωσε.
Η έκθεση εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ ενώ 103 ήταν κατά και 70 απείχαν.
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