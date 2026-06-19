Ρωσικός πύραυλος και όχι ουκρανικό drone χτύπησε τελικά το διυλιστήριο στη Μόσχα και εκτόξευσε το καπάκι δεξαμενής, δείτε βίντεο
Σοβαρές διαταραχές στη ρωσική πρωτεύουσα και υπόσχεση για «απάντηση» - Εκνευρισμός σε φιλοκυβερνητικούς κύκλους για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν
Μάλιστα, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, που το τεράστιο καπάκι μιας δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτοξεύθηκε στον ουρανό... σαν φρίσμπι, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης, πριν καταλήξει στην περιοχή του συγκροτήματος.
Σύμφωνα με βίντεο από άλλη κάμερα το οποίο κυκλοφόρησε, διακρίνεται πως η συγκεκριμένη δεξαμενή φέρεται να χτυπήθηκε από πύραυλο της ρωσικής αεράμυνας, που ξεκίνησε για να πλήξει ουκρανικό drone, ωστόσο ακολούθησε άλλη πορεία.
These footage clearly show that it was Russian air defense that blew the lid off a tank at the Moscow oil refinery.— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026
Hit your own harder so the enemy gets scared? 😂 pic.twitter.com/s0VEC8WRIJ
Οι νέες επιθέσεις εντάσσονται, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, στην ευρύτερη εκστρατεία με στόχο την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, η οποία αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο.
Το διυλιστήριο βρίσκεται εντός της περιφερειακής οδού της Μόσχας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, προσδίδει στις επιθέσεις και ισχυρή συμβολική διάσταση.
Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιδρομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος δείχνουν μεταβολή των ισορροπιών στο πεδίο της σύγκρουσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να απευθύνεται δημόσια στους κατοίκους της Μόσχας μέσω ανάρτησης, καλώντας τους να αναρωτηθούν για τη συνέχιση του πολέμου και να ζητήσουν απαντήσεις από την ρωσική ηγεσία.
Smoke fills the sky over the Russian capital of Moscow early Thursday, rising from across the extent of the Moscow Oil Refinery, resulting from several dozen successful drone and missile strikes as part of a large-scale attack launched by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/tjZ3ZjiaeI— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026
Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η Ουκρανία αποκτά στρατιωτικό πλεονέκτημα, ενώ σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας υποστήριξαν ότι οι σχετικές αναφορές προς τη Δύση «παραποιούν την πραγματική εικόνα» της σύγκρουσης. Δεν υπήρξε άμεση δημόσια τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σοβαρές διαταραχές στη Μόσχα και υπόσχεση για «απάντηση»Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στη Μόσχα, με την κυβέρνηση να υπόσχεται «απάντηση» στην Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου γύρω από το διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.
⚡️Residents of the moscow region are reporting an “oil rain.”— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 18, 2026
According to residents of Zheleznodorozhny, dark traces resembling soot or petroleum products were left on cars, windowsills, and other surfaces after the rainfall.
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Παράλληλα, οι επιθέσεις έχουν επιπτώσεις και στην ενεργειακή αγορά της Ρωσίας, με αναφορές για ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, φέρεται μάλιστα να εξετάζει εισαγωγές καυσίμων μέσω θαλάσσης.
Οι αρχές της Μόσχας υποστήριξαν ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει «σταθερή», ωστόσο οι ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν εξηγήσεις από μεγάλες εταιρείες για αυξήσεις τιμών.
Φιλοκυβερνητικοί κύκλοι στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων εικόνων ενδέχεται να ενισχύει τη στόχευση νέων επιθέσεων, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για «προδοτική συμπεριφορά» όσων διακινούν σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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