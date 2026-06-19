Ρωσικός πύραυλος και όχι ουκρανικό drone χτύπησε τελικά το διυλιστήριο στη Μόσχα και εκτόξευσε το καπάκι δεξαμενής, δείτε βίντεο

Σοβαρές διαταραχές στη ρωσική πρωτεύουσα και υπόσχεση για «απάντηση» - Εκνευρισμός σε φιλοκυβερνητικούς κύκλους για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν





Μάλιστα, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, που















Το διυλιστήριο βρίσκεται εντός της περιφερειακής οδού της Μόσχας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, προσδίδει στις επιθέσεις και ισχυρή συμβολική διάσταση.



Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιδρομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος δείχνουν μεταβολή των ισορροπιών στο πεδίο της σύγκρουσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να απευθύνεται δημόσια στους κατοίκους της Μόσχας μέσω ανάρτησης, καλώντας τους να αναρωτηθούν για τη συνέχιση του πολέμου και να ζητήσουν απαντήσεις από την ρωσική ηγεσία.



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Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η Ουκρανία αποκτά στρατιωτικό πλεονέκτημα, ενώ σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας υποστήριξαν ότι οι σχετικές αναφορές προς τη Δύση «παραποιούν την πραγματική εικόνα» της σύγκρουσης. Δεν υπήρξε άμεση δημόσια τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.



Σοβαρές διαταραχές στη Μόσχα και υπόσχεση για «απάντηση» Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στη Μόσχα, με



Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες διυλιστήριο πετρελαίου στα νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε διακοπές πτήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.Μάλιστα, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια, που το τεράστιο καπάκι μιας δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτοξεύθηκε στον ουρανό... σαν φρίσμπι, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης, πριν καταλήξει στην περιοχή του συγκροτήματος.Σύμφωνα με βίντεο από άλλη κάμερα το οποίο κυκλοφόρησε, διακρίνεται πως η συγκεκριμένη δεξαμενή φέρεται να χτυπήθηκε από πύραυλο της ρωσικής αεράμυνας, που ξεκίνησε για να πλήξει ουκρανικό drone, ωστόσο ακολούθησε άλλη πορεία.Οι νέες επιθέσεις εντάσσονται, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, στην ευρύτερη εκστρατεία με στόχο την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, η οποία αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο.Το διυλιστήριο βρίσκεται εντός της περιφερειακής οδού της Μόσχας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, προσδίδει στις επιθέσεις και ισχυρή συμβολική διάσταση.Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιδρομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος δείχνουν μεταβολή των ισορροπιών στο πεδίο της σύγκρουσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να απευθύνεται δημόσια στους κατοίκους της Μόσχας μέσω ανάρτησης, καλώντας τους να αναρωτηθούν για τη συνέχιση του πολέμου και να ζητήσουν απαντήσεις από την ρωσική ηγεσία.Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η Ουκρανία αποκτά στρατιωτικό πλεονέκτημα, ενώ σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας υποστήριξαν ότι οι σχετικές αναφορές προς τη Δύση «παραποιούν την πραγματική εικόνα» της σύγκρουσης. Δεν υπήρξε άμεση δημόσια τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στη Μόσχα, με την κυβέρνηση να υπόσχεται «απάντηση» στην Ουκρανία . Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου γύρω από το διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση ή ενεργοποίηση σειρήνων, ενώ καταγράφηκαν αναφορές για υπολείμματα πετρελαίου σε οχήματα και επιφάνειες κατοικιών σε προάστια της Μόσχας, πιθανό αποτέλεσμα της πυρκαγιάς.







Παράλληλα, οι επιθέσεις έχουν επιπτώσεις και στην ενεργειακή αγορά της Ρωσίας, με αναφορές για ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, φέρεται μάλιστα να εξετάζει εισαγωγές καυσίμων μέσω θαλάσσης.



Οι αρχές της Μόσχας υποστήριξαν ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει «σταθερή», ωστόσο οι ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν εξηγήσεις από μεγάλες εταιρείες για αυξήσεις τιμών.



Φιλοκυβερνητικοί κύκλοι στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων εικόνων ενδέχεται να ενισχύει τη στόχευση νέων επιθέσεων, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για «προδοτική συμπεριφορά» όσων διακινούν σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.