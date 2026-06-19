Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου

θα επιστρέψουν σύντομα στις ζωντανές εμφανίσεις εξέφρασε ο Μικ Τζάγκερ , σε συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας του συγκροτήματος.

Rolling Stones

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Sunday Sitdown» ο Μικ Τζάγκερ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανότητα επιστροφής στη σκηνή, λέγοντας «

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Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περιοδεία μέσα στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως δεν περιμένει να γίνουν συναυλίες άμεσα, αλλά υπάρχει ελπίδα για το μέλλον: «

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Το συγκρότημα είχε κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ το 2024 για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ του «Hackney Diamonds», με 20 συναυλίες που συγκέντρωσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές και έσοδα που έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.