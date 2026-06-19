Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου
Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου
Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 25ο άλμπουμ του με τίτλο «Foreign Tongues»
Την ελπίδα ότι οι Rolling Stones θα επιστρέψουν σύντομα στις ζωντανές εμφανίσεις εξέφρασε ο Μικ Τζάγκερ, σε συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας του συγκροτήματος.
Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music, ενώ η πλήρης λίστα των τραγουδιών αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Sunday Sitdown» ο Μικ Τζάγκερ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανότητα επιστροφής στη σκηνή, λέγοντας «θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω». Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περιοδεία μέσα στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως δεν περιμένει να γίνουν συναυλίες άμεσα, αλλά υπάρχει ελπίδα για το μέλλον: «Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου».
Το συγκρότημα είχε κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ το 2024 για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ του «Hackney Diamonds», με 20 συναυλίες που συγκέντρωσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές και έσοδα που έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music, ενώ η πλήρης λίστα των τραγουδιών αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Sunday Sitdown» ο Μικ Τζάγκερ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανότητα επιστροφής στη σκηνή, λέγοντας «θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω». Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περιοδεία μέσα στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως δεν περιμένει να γίνουν συναυλίες άμεσα, αλλά υπάρχει ελπίδα για το μέλλον: «Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου».
.@MickJagger says he’s “ready to go” on tour with The @RollingStones and “hopefully we’ll do shows next year” https://t.co/sTkThuJPCg— NME (@NME) June 16, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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