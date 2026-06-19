Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου
GALA
Μικ Τζάγκερ Περιοδεία Rolling Stones

Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου

Το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 25ο άλμπουμ του με τίτλο «Foreign Tongues»

Μικ Τζάγκερ: Είμαι έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones, ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την ελπίδα ότι οι Rolling Stones θα επιστρέψουν σύντομα στις ζωντανές εμφανίσεις εξέφρασε ο Μικ Τζάγκερ, σε συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας του συγκροτήματος.

Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music, ενώ η πλήρης λίστα των τραγουδιών αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Sunday Sitdown» ο Μικ Τζάγκερ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πιθανότητα επιστροφής στη σκηνή, λέγοντας «θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω». Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περιοδεία μέσα στα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας πως δεν περιμένει να γίνουν συναυλίες άμεσα, αλλά υπάρχει ελπίδα για το μέλλον: «Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου».

Το συγκρότημα είχε κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ το 2024 για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ του «Hackney Diamonds», με 20 συναυλίες που συγκέντρωσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές και έσοδα που έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης