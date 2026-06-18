Ο Χάρης Δούκας ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου
Ο Χάρης Δούκας ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου
Η εκδήλωση «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση» πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη
Ανοιγμα στον ΣΥΡΙΖΑ ή απλά αποδοχή μιας πρόσκλησης; Όπως και νάχει ο Χάρης Δούκας θα συμμετάσχει σε εκδήλωση με τίτλο «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση», που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της ευρωομάδας The Left, Κώστα Αρβανίτη.
Σε κάθε περίπτωση και ειδικά μετά τη χθεσινή κόντρα που είχε ο δήμαρχος με την Άννα Διαμαντοπούλου σε σχέση με τα όσα είπε ο πρώτος για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, η συμμετοχή Δούκα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σηκώσει ένα νέο κύμα αντιδράσεων στη Χαριλάου Τρικούπη για τις κινήσεις του.
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντικείμενο θα είναι η «του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη» καθώς επίσης και «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών».
Στην εκδήλωση συμμετέχουν:
• Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
• Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – Καθηγητής ΕΜΠ
• Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ
• Δρ. Κατερίνα Παπανικολάου, Δικηγόρος – π. Μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ
• Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος
«Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε μια κρίσιμη συζήτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εκδήλωση στην Αθήνα φιλοδοξεί να αναδείξει τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης και τη σημασία τους για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Σε κάθε περίπτωση και ειδικά μετά τη χθεσινή κόντρα που είχε ο δήμαρχος με την Άννα Διαμαντοπούλου σε σχέση με τα όσα είπε ο πρώτος για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, η συμμετοχή Δούκα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σηκώσει ένα νέο κύμα αντιδράσεων στη Χαριλάου Τρικούπη για τις κινήσεις του.
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντικείμενο θα είναι η «του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη» καθώς επίσης και «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών».
Στην εκδήλωση συμμετέχουν:
• Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
• Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – Καθηγητής ΕΜΠ
• Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ
• Δρ. Κατερίνα Παπανικολάου, Δικηγόρος – π. Μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ
• Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος
«Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε μια κρίσιμη συζήτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εκδήλωση στην Αθήνα φιλοδοξεί να αναδείξει τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης και τη σημασία τους για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση.
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