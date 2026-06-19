Φραντζί Πιερό: «Η μητέρα μου έπρεπε να επιλέξει αν θα έτρωγε η ίδια ή αν θα τάιζε εμάς»

Ο επιθετικός από την Αϊτή, που εξακολουθεί να ανήκει στο ρόστερ της ΑΕΚ έδωσε συνέντευξη στην ισπανική Marca, για το τι σημαίνει για τη χώρα του η παρουσία της Εθνικής στο Μουντιάλ