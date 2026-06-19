Ο ελληνικός τουρισμός αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση στο Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας - Τα δεδομένα για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο θα δημοσιευθούν από την ΤτΕ τη Δευτέρα