Ο ελληνικός τουρισμός αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση στο Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα
Ο ελληνικός τουρισμός αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση στο Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας - Τα δεδομένα για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο θα δημοσιευθούν από την ΤτΕ τη Δευτέρα
Άκρως ανθεκτικός, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον Κόλπο, αποδείχτηκε ο ελληνικός τουρισμός.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε και τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.
Η πορεία των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμηνο του έτους, καθώς οι εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για άλμα της τάξης του 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.
Τα δεδομένα της ΤτΕ αποδεικνύουν τόσο την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει εν πολλοίς αλώβητος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, την επακόλουθη μείωση των ταξιδιών και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων αεροπορικού καυσίμου.
Αντικατοπτρίζουν, επίσης, τη σταδιακή καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμού και τους χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου την τελευταία επταετία.
Αναλυτικά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο θα δημοσιευθούν από την ΤτΕ την προσεχή Δευτέρα.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε και τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.
Η πορεία των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμηνο του έτους, καθώς οι εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για άλμα της τάξης του 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.
Τα δεδομένα της ΤτΕ αποδεικνύουν τόσο την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει εν πολλοίς αλώβητος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, την επακόλουθη μείωση των ταξιδιών και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων αεροπορικού καυσίμου.
Αντικατοπτρίζουν, επίσης, τη σταδιακή καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμού και τους χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου την τελευταία επταετία.
Αναλυτικά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο θα δημοσιευθούν από την ΤτΕ την προσεχή Δευτέρα.
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