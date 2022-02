Πόλεμος στην Ουκρανία - Δένδιας: Διάβημα στον πρέσβη της Ρωσίας, ζητάμε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία

FM @NikosDendias had a phone conversation with @USAmbPyatt earlier tdy in order to exchange views on current dvpts in #Ukraine



Σε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας και ο Πρέσβης ΗΠΑ G.Pyatt πραγματοποίησαν αμοιβαία ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ουκρανία pic.twitter.com/EYQSiE0AHE