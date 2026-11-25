«Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς επέστρεψε σπίτι του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση», είπε ο γιατρός του

Ήταν επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό, εξήγησε ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης