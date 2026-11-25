«Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς επέστρεψε σπίτι του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση», είπε ο γιατρός του
«Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς επέστρεψε σπίτι του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση», είπε ο γιατρός του
Ήταν επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό, εξήγησε ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης
Εξιτήριο πήρε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς και σύμφωνα με τον γιατρό του επέστρεψε στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.
Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Στράτης στην εκπομπή «Πρωινό», ο 97χρονος ηθοποιός δεν έχει παρουσιάσει κάποια νευρολογική βελτίωση, ωστόσο τα οικεία του πρόσωπα αποφάσισαν να πράξουν σύμφωνα με όσα είχε ζητήσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.
«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία», είπε αρχικά ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος.
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Ο γιατρός, στη συνέχεια, εξήγησε πως ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αναπνέει μόνος του και τρέφεται με χημικές τροφές, μέσω ορού: «Με τραχειοστομία επέστρεψε και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού».
Κλείνοντας, ο Ανδρέας Στράτης τόνισε πως η οικογένεια του ηθοποιού έδρασε με βάση τις οδηγίες που τους είχε δώσει ο ίδιος: «Προφανώς ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό».
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Στράτης στην εκπομπή «Πρωινό», ο 97χρονος ηθοποιός δεν έχει παρουσιάσει κάποια νευρολογική βελτίωση, ωστόσο τα οικεία του πρόσωπα αποφάσισαν να πράξουν σύμφωνα με όσα είχε ζητήσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.
«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία», είπε αρχικά ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος.
Δείτε το βίντεο
Ο γιατρός, στη συνέχεια, εξήγησε πως ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αναπνέει μόνος του και τρέφεται με χημικές τροφές, μέσω ορού: «Με τραχειοστομία επέστρεψε και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού».
Κλείνοντας, ο Ανδρέας Στράτης τόνισε πως η οικογένεια του ηθοποιού έδρασε με βάση τις οδηγίες που τους είχε δώσει ο ίδιος: «Προφανώς ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό».
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.
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