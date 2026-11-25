Η Μπιάνκα Σενσόρι δημιούργησε ρομπότ που της μοιάζει και ζητά από τους θεατές να γονατίσουν μπροστά του
Η Μπιάνκα Σενσόρι δημιούργησε ρομπότ που της μοιάζει και ζητά από τους θεατές να γονατίσουν μπροστά του
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ μοιράστηκε το νέο καλλιτεχνικό της εγχείρημα στο Instagram – Αναμένεται να το παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη, μετά τη Σεούλ
Το νέο καλλιτεχνικό της εγχείρημα αποκάλυψε η Μπιάνκα Σενσόρι, παρουσιάζοντας το ρομπότ που δημιούργησε, το οποίο της μοιάζει και μπροστά σε αυτό οι επισκέπτες θα καλούνται να γονατίσουν.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω Instagram.
Δημοσιεύοντας μια κοντινή φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει το πρόσωπο του ρομπότ, η Σενσόρι έγραψε: «Για πρώτη φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι μιλάει». Όπως αναφέρει ακόμη, το έργο έχει τίτλο «BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL» και αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός καλλιτεχνικού κύκλου επτά έργων που έχει σχεδιάσει.
Δείτε τη φωτογραφία
Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη στις 14 Δεκεμβρίου, μετά την πρώτη της παρουσίαση στη Σεούλ. Εκεί, η Σενσόρι είχε παρουσιάσει γλυπτά και έπιπλα μέσα από τα οποία εξερευνούσε, όπως είχε περιγράψει, τους περιορισμούς της οικιακής ζωής.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ρομποτικό αυτοπορτρέτο χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί. Έχει ύψος περίπου τρία μέτρα, και διαθέτει 25 άξονες κίνησης. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γονατίσουν μπροστά στη δημιουργία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις τους. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία που φαίνεται να εξετάζει τη σχέση του κοινού με την εξουσία και την αυθεντία.
Η περιγραφή του έργου υποδηλώνει ότι το ρομπότ θα προσφέρει κάτι που η Σενσόρι έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τη δημόσια ζωή, τη δική της φωνή.
«Στην αυγή της συνθετικής εποχής, το BIANCA IS MY BABY DOLL θέτει ερωτήματα για την κατασκευασμένη αυθεντία: τι πιστεύουμε και μπροστά σε ποιον γονατίζουμε;», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η νέα εγκατάσταση αποτελεί το πιο πρόσφατο από μια σειρά καλλιτεχνικών εγχειρημάτων της Σενσόρι.
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχε προκαλέσει επίσης αντιδράσεις με μια εκκεντρική καλλιτεχνική έκθεση στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Η έκθεση περιλάμβανε «ανθρώπινα έπιπλα» που είχε σχεδιάσει η ίδια, καθώς και μασκοφόρες φιγούρες που έμοιαζαν με την ίδια.
Το ίδιο διάστημα η Σενσόρι κυκλοφόρησε μια σειρά από κοσμήματα και αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων ένα ασημένιο βραχιόλι αξίας 2.250 δολαρίων, εμπνευσμένο από το περίγραμμα ενός ιατρικού διαστολέα.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω Instagram.
Δημοσιεύοντας μια κοντινή φωτογραφία που φαίνεται να απεικονίζει το πρόσωπο του ρομπότ, η Σενσόρι έγραψε: «Για πρώτη φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι μιλάει». Όπως αναφέρει ακόμη, το έργο έχει τίτλο «BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL» και αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός καλλιτεχνικού κύκλου επτά έργων που έχει σχεδιάσει.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη στις 14 Δεκεμβρίου, μετά την πρώτη της παρουσίαση στη Σεούλ. Εκεί, η Σενσόρι είχε παρουσιάσει γλυπτά και έπιπλα μέσα από τα οποία εξερευνούσε, όπως είχε περιγράψει, τους περιορισμούς της οικιακής ζωής.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ρομποτικό αυτοπορτρέτο χρειάστηκε πέντε χρόνια για να ολοκληρωθεί. Έχει ύψος περίπου τρία μέτρα, και διαθέτει 25 άξονες κίνησης. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γονατίσουν μπροστά στη δημιουργία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις τους. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία που φαίνεται να εξετάζει τη σχέση του κοινού με την εξουσία και την αυθεντία.
Η περιγραφή του έργου υποδηλώνει ότι το ρομπότ θα προσφέρει κάτι που η Σενσόρι έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τη δημόσια ζωή, τη δική της φωνή.
«Στην αυγή της συνθετικής εποχής, το BIANCA IS MY BABY DOLL θέτει ερωτήματα για την κατασκευασμένη αυθεντία: τι πιστεύουμε και μπροστά σε ποιον γονατίζουμε;», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η νέα εγκατάσταση αποτελεί το πιο πρόσφατο από μια σειρά καλλιτεχνικών εγχειρημάτων της Σενσόρι.
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχε προκαλέσει επίσης αντιδράσεις με μια εκκεντρική καλλιτεχνική έκθεση στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Η έκθεση περιλάμβανε «ανθρώπινα έπιπλα» που είχε σχεδιάσει η ίδια, καθώς και μασκοφόρες φιγούρες που έμοιαζαν με την ίδια.
Το ίδιο διάστημα η Σενσόρι κυκλοφόρησε μια σειρά από κοσμήματα και αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων ένα ασημένιο βραχιόλι αξίας 2.250 δολαρίων, εμπνευσμένο από το περίγραμμα ενός ιατρικού διαστολέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα