Σταμάτης Κραουνάκης: Αγαπώ έναν άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια, έχω κάνει τρέλες για τον έρωτα
Σταμάτης Κραουνάκης: Αγαπώ έναν άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια, έχω κάνει τρέλες για τον έρωτα
Δεν είχα φράγκο και παρήγγειλα να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας, ανέφερε ο συνθέτης
Στην αγάπη του για έναν άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και στις τρέλες που έχει κάνει κατά καιρούς για τον έρωτα, αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Ο συνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και εκτός από την προσωπική του ζωή, μίλησε για τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, αλλά και για τον λόγο που δεν απέκτησε παιδί.
Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα τον έρωτα, ο Σταμάτης Κραουνάκης έκανε αναδρομή σε μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία είχε εκφράσει με πιο έντονο τρόπο τα συναισθήματά του: «Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλά ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα που λέει και ο Ευριπίδης, το οποίο όταν σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες τρέλες. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τη ζωή μου. Είμαι πια πολύ μεγάλος. Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Σε περιόδους που δεν είχα φράγκο έχω παραγγείλει να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα καροτσάκια με τα brunch».
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Ο συνθέτης σχολίασε επίσης ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, αναφέροντας ποιους τραγουδιστές ξεχωρίζει, κάνοντας ειδική αναφορά στην Κατερίνα Λιόλιου: «Ξεχωρίζω τη Λιόλιου από τους νέους καλλιτέχνες, μου αρέσουν όλα. Για τον Αργυρό δεν πεθαίνω, καλός. Ο Οικονομόπουλος είναι καλύτερος. Δεν τα αναγνωρίζω τα παιδιά από τον ήχο. Ο τελευταίος που αναγνώριζα από τον ήχο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σταμάτης Κραουνάκης ρωτήθηκε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο συνθέτης ξεκαθάρισε ότι όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους δεν αποτελούν θέμα που τον απασχολεί, ενώ αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική παρουσία της τραγουδίστριας: «Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί με την Βίσση και τον Καρβέλα, δεν είναι ο ''κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν θα πω εγώ αν είναι μία σπουδαία φωνή. Είναι μία πολύ καλή τραγουδίστρια».
Ο συνθέτης μίλησε ακόμη, για την επιλογή του να μην αποκτήσει παιδιά, ενώ τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο ανατροφής ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσία ψυχολόγων στην καθημερινότητα και στο μεγάλωμα των παιδιών: «Δεν ήθελα ποτέ να αποκτήσω ένα παιδί. Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι αντέχει, γιατί να μην μεγαλώσει ένα παιδί; Εκείνο που δεν θέλω είναι να έρχεται το παιδί και να του λένε "ο θείος". Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τα μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι και θα θυμηθώ το τεράστιο της Μελίνας "στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους"».
Ο συνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και εκτός από την προσωπική του ζωή, μίλησε για τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, αλλά και για τον λόγο που δεν απέκτησε παιδί.
Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα τον έρωτα, ο Σταμάτης Κραουνάκης έκανε αναδρομή σε μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία είχε εκφράσει με πιο έντονο τρόπο τα συναισθήματά του: «Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλά ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα που λέει και ο Ευριπίδης, το οποίο όταν σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες τρέλες. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τη ζωή μου. Είμαι πια πολύ μεγάλος. Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Σε περιόδους που δεν είχα φράγκο έχω παραγγείλει να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα καροτσάκια με τα brunch».
Δείτε το βίντεο
Ο συνθέτης σχολίασε επίσης ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, αναφέροντας ποιους τραγουδιστές ξεχωρίζει, κάνοντας ειδική αναφορά στην Κατερίνα Λιόλιου: «Ξεχωρίζω τη Λιόλιου από τους νέους καλλιτέχνες, μου αρέσουν όλα. Για τον Αργυρό δεν πεθαίνω, καλός. Ο Οικονομόπουλος είναι καλύτερος. Δεν τα αναγνωρίζω τα παιδιά από τον ήχο. Ο τελευταίος που αναγνώριζα από τον ήχο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σταμάτης Κραουνάκης ρωτήθηκε για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο συνθέτης ξεκαθάρισε ότι όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους δεν αποτελούν θέμα που τον απασχολεί, ενώ αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική παρουσία της τραγουδίστριας: «Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί με την Βίσση και τον Καρβέλα, δεν είναι ο ''κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν θα πω εγώ αν είναι μία σπουδαία φωνή. Είναι μία πολύ καλή τραγουδίστρια».
Ο συνθέτης μίλησε ακόμη, για την επιλογή του να μην αποκτήσει παιδιά, ενώ τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο ανατροφής ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσία ψυχολόγων στην καθημερινότητα και στο μεγάλωμα των παιδιών: «Δεν ήθελα ποτέ να αποκτήσω ένα παιδί. Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι αντέχει, γιατί να μην μεγαλώσει ένα παιδί; Εκείνο που δεν θέλω είναι να έρχεται το παιδί και να του λένε "ο θείος". Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τα μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι και θα θυμηθώ το τεράστιο της Μελίνας "στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους"».
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