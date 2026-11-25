Συγκινήθηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου μιλώντας για τα παιδιά της: Θέλω να τους δώσω φτερά να πετάξουν, να είναι καλοί άνθρωποι και να σέβονται
Συγκινήθηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου μιλώντας για τα παιδιά της: Θέλω να τους δώσω φτερά να πετάξουν, να είναι καλοί άνθρωποι και να σέβονται
Με τον σύζυγό μου δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα για τους γιους μας, τόνισε η ηθοποιός
Συγκινημένη παρουσιάστηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου μιλώντας για τις αξίες που θέλει να μεταδώσει στα παιδιά της, δίνοντάς τους παράλληλα φτερά για να πετάξουν και να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία μετέπειτα.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρθηκε στις αγωνίες που έχει γύρω από το μεγάλωμα των δύο γιων που έχει αποκτήσει με τον Στράτο Πατσατζή, αλλά και στη σχέση της με τον σύζυγό της.
«Τα παιδιά μας είναι 5 και δύο ετών. Δεν υπάρχει κανένας ρόλος. Συνεργαζόμαστε και οι δύο πολύ ωραία. Νομίζω ότι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα και προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο, για τα παιδιά μας», είπε αρχικά η Ευαγγελία Συριοπούλου για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον αγαπημένο της, για να προσθέσει βουρκωμένη σχετικά με τις ανησυχίες της: «Με προβληματίζουν πολλά πράγματα. Η κοινωνία είναι δύσκολη και η ζωή είναι δύσκολη. Και πολύ όμορφη όμως. Γενικά εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τις καλύτερες βάσεις για τα παιδιά μου. Να είναι καλοί άνθρωποι, να σέβονται όλους τους ανθρώπους, να τους δώσω φτερά να πετάξουν, να έχουν αυτοπεποίθηση... Είναι συγκινητικό να μιλάς γι' αυτό».
Δείτε το βίντεο
«Δεν έχω νιώσει τύψεις που γύρισα στη δουλειά. Είμαι πολύ επάνω στα παιδιά μου», επισήμανε η ηθοποιός στη συνέχεια, τονίζοντας πως υπάρχουν περίοδοι που έχει μείνει εκτός, ωστόσο φροντίζει να επιστρέφει όταν εκείνη νιώθει έτοιμη: «Μπορεί μία μαμά να είναι όλη μέρα και να είναι τόσο κουρασμένη που τελικά να μην είναι μαζί με τα παιδιά της. Εγώ όταν έχω τον χρόνο μου είμαι 100% με τα παιδιά μου. Μου αρέσει να δουλεύω, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μέσα σε αυτό και νόμιζω ότι δίνω και ωραία πρότυπα. Αλλά όταν είμαι εκεί, είμαι 100% στα παιδιά μου, δεν κάνω καμία έκπτωση. Έχω κάνει κάποια off. Όταν ήμουν έγκυος, τον πρώτο χρόνο... που ξέρεις πώς είναι με ένα μωράκι. Θα κάνω το off για να είμαι μαζί με τα παιδιά. Μετά, όταν νιώσω ότι όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα, είμαι οκ».
Όταν η Ευαγγελία Συριοπούλου ρωτήθηκε εάν έχει δετχεί δύσκολες ερωτήσεις από τα παιδιά της, απάντησε: «Μέχρι τώρα δεν έχω δυσκολευτεί, ίσως επειδή είναι μικρούλια. Πιστεύω ότι θα δυσκολευτώ. Δεν έχουν καταλάβει τι δουλειά κάνω, δεν το πολυσυζητάω αυτό. Τους έχω πει ότι είμαι ηθοποιός, ότι κάνω θέατρο. Στην τηλεόραση δεν τους έχω δείξει κάτι. Λίγο καμιά εκπομπή έχουν δει. Σίριαλ όχι γιατί συνήθως είναι λίγο βαριά, μπορεί να δει κάτι το παιδί και να τρομάξει. Οπότε νομίζω ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Όταν μεγαλώσουν και θελήσουν να με δουν θα το κάνουν».
Όσον αφορά στον σύζυγό της, η Ευαγγελία Συριοπούλου ανέφερε πως είναι από μικρή ηλικία μαζί και σέβονται ο ένας την πορεία και τα όνειρα του άλλου: «Είμαστε μαζί από παιδιά, σπουδάζαμε. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί. Μεγαλώσαμε μαζί, εξελιχθήκαμε μαζί και επιλέξαμε να είμαστε μαζί. Το ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε. Κι εκείνος έχει μεγάλη κατανόηση σε εμένα κι εγώ έχω κατανόηση σε εκείνον και στα όνειρά του και να είναι ελεύθερος να πραγματοποιεί ό,τι εκείνος επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον», είπε.
Τέλος, εξήγησε πως δεν θα σκεφτεί πώς θα αντιδράσει ο Στράτος Πατσατζής σε μία «περίεγη» σκηνή που μπορεί να γυρίσει: «Αν δεν του αρέσει κάτι θα το πει. Κάποια πράγματα τα παρακολουθεί, κάποια πράγματα δεν τα παρακολουθεί καθόλου. Σεβαστό είναι», ανέφερε.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρθηκε στις αγωνίες που έχει γύρω από το μεγάλωμα των δύο γιων που έχει αποκτήσει με τον Στράτο Πατσατζή, αλλά και στη σχέση της με τον σύζυγό της.
«Τα παιδιά μας είναι 5 και δύο ετών. Δεν υπάρχει κανένας ρόλος. Συνεργαζόμαστε και οι δύο πολύ ωραία. Νομίζω ότι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα και προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο, για τα παιδιά μας», είπε αρχικά η Ευαγγελία Συριοπούλου για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον αγαπημένο της, για να προσθέσει βουρκωμένη σχετικά με τις ανησυχίες της: «Με προβληματίζουν πολλά πράγματα. Η κοινωνία είναι δύσκολη και η ζωή είναι δύσκολη. Και πολύ όμορφη όμως. Γενικά εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τις καλύτερες βάσεις για τα παιδιά μου. Να είναι καλοί άνθρωποι, να σέβονται όλους τους ανθρώπους, να τους δώσω φτερά να πετάξουν, να έχουν αυτοπεποίθηση... Είναι συγκινητικό να μιλάς γι' αυτό».
Δείτε το βίντεο
«Δεν έχω νιώσει τύψεις που γύρισα στη δουλειά. Είμαι πολύ επάνω στα παιδιά μου», επισήμανε η ηθοποιός στη συνέχεια, τονίζοντας πως υπάρχουν περίοδοι που έχει μείνει εκτός, ωστόσο φροντίζει να επιστρέφει όταν εκείνη νιώθει έτοιμη: «Μπορεί μία μαμά να είναι όλη μέρα και να είναι τόσο κουρασμένη που τελικά να μην είναι μαζί με τα παιδιά της. Εγώ όταν έχω τον χρόνο μου είμαι 100% με τα παιδιά μου. Μου αρέσει να δουλεύω, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μέσα σε αυτό και νόμιζω ότι δίνω και ωραία πρότυπα. Αλλά όταν είμαι εκεί, είμαι 100% στα παιδιά μου, δεν κάνω καμία έκπτωση. Έχω κάνει κάποια off. Όταν ήμουν έγκυος, τον πρώτο χρόνο... που ξέρεις πώς είναι με ένα μωράκι. Θα κάνω το off για να είμαι μαζί με τα παιδιά. Μετά, όταν νιώσω ότι όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα, είμαι οκ».
Όταν η Ευαγγελία Συριοπούλου ρωτήθηκε εάν έχει δετχεί δύσκολες ερωτήσεις από τα παιδιά της, απάντησε: «Μέχρι τώρα δεν έχω δυσκολευτεί, ίσως επειδή είναι μικρούλια. Πιστεύω ότι θα δυσκολευτώ. Δεν έχουν καταλάβει τι δουλειά κάνω, δεν το πολυσυζητάω αυτό. Τους έχω πει ότι είμαι ηθοποιός, ότι κάνω θέατρο. Στην τηλεόραση δεν τους έχω δείξει κάτι. Λίγο καμιά εκπομπή έχουν δει. Σίριαλ όχι γιατί συνήθως είναι λίγο βαριά, μπορεί να δει κάτι το παιδί και να τρομάξει. Οπότε νομίζω ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Όταν μεγαλώσουν και θελήσουν να με δουν θα το κάνουν».
Όσον αφορά στον σύζυγό της, η Ευαγγελία Συριοπούλου ανέφερε πως είναι από μικρή ηλικία μαζί και σέβονται ο ένας την πορεία και τα όνειρα του άλλου: «Είμαστε μαζί από παιδιά, σπουδάζαμε. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί. Μεγαλώσαμε μαζί, εξελιχθήκαμε μαζί και επιλέξαμε να είμαστε μαζί. Το ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε. Κι εκείνος έχει μεγάλη κατανόηση σε εμένα κι εγώ έχω κατανόηση σε εκείνον και στα όνειρά του και να είναι ελεύθερος να πραγματοποιεί ό,τι εκείνος επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον», είπε.
Τέλος, εξήγησε πως δεν θα σκεφτεί πώς θα αντιδράσει ο Στράτος Πατσατζής σε μία «περίεγη» σκηνή που μπορεί να γυρίσει: «Αν δεν του αρέσει κάτι θα το πει. Κάποια πράγματα τα παρακολουθεί, κάποια πράγματα δεν τα παρακολουθεί καθόλου. Σεβαστό είναι», ανέφερε.
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