Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πρόταση για το «Dancing with the Stars». Παράλληλα δέχτηκε ερωτήσεις για τον Τούρκο Bulent Ozkan Tunca και πιο συγκεκριμένα εάν έχουν χωρίσει.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους , η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει που μοιράστηκε αυτή την πλευρά της προσωπικής της ζωής:





Μαρίνα Σταυράκη και Bulent Ozkan Tunca «Δεν μετάνιωσα που βγήκε η σχέση στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έχω μοιραστεί δημόσια διάφορους κύκλους και φάσεις της ζωής μου, γιατί είμαι αληθινή και αυθεντική».

δέχτηκε την πρόταση για συμμετοχή στο «DWTS», εξήγησε ότι:

«Μου έγινε πρόταση για το “DWTS”. Μου αρέσει πολύ ότι έχει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο».

Όσο για τον λόγο που δεν απο