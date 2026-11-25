Μαρίνα Σταυράκη για Bulent Ozkan Tunca: Στα ερωτικά μου είμαι σε παύση, υπάρχει απόσταση και διαφορετική νοοτροπία
Μαρίνα Σταυράκη για Bulent Ozkan Tunca: Στα ερωτικά μου είμαι σε παύση, υπάρχει απόσταση και διαφορετική νοοτροπία
Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή και το επάγγελμά μου, δήλωσε
Την κατάσταση που επικρατεί στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Bulent Ozkan Tunca περιέγραψε η Μαρίνα Σταυράκη, εξηγώντας πως τα ερωτικά της βρίσκονται σε παύση λόγω της απόστασης και της διαφορετικής νοοτροπίας τους.
Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πρόταση για το «Dancing with the Stars». Παράλληλα δέχτηκε ερωτήσεις για τον Τούρκο Bulent Ozkan Tunca και πιο συγκεκριμένα εάν έχουν χωρίσει.
Αρχικά, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης μιας νέας ερωτικής σχέσης: «Δεν έχω κάνει restart στα ερωτικά μου. Είμαι σε παύση. Ο Μπουλέντ είναι στην Τουρκία. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, το επάγγελμά μου». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν βάζουμε ταμπέλες σε όλα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Η ζωή μπορεί να σε φέρνει με κάποιους ανθρώπους κοντά, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν και πολλά άλλα αντικειμενικά εμπόδια».
Δείτε το βίντεο
Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει που μοιράστηκε αυτή την πλευρά της προσωπικής της ζωής: «Δεν μετάνιωσα που βγήκε η σχέση στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έχω μοιραστεί δημόσια διάφορους κύκλους και φάσεις της ζωής μου, γιατί είμαι αληθινή και αυθεντική».
Όσο για τον λόγο που δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμμετοχή στο «DWTS», εξήγησε ότι: «Μου έγινε πρόταση για το “DWTS”. Μου αρέσει πολύ ότι έχει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο».
Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πρόταση για το «Dancing with the Stars». Παράλληλα δέχτηκε ερωτήσεις για τον Τούρκο Bulent Ozkan Tunca και πιο συγκεκριμένα εάν έχουν χωρίσει.
Αρχικά, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης μιας νέας ερωτικής σχέσης: «Δεν έχω κάνει restart στα ερωτικά μου. Είμαι σε παύση. Ο Μπουλέντ είναι στην Τουρκία. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, το επάγγελμά μου». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν βάζουμε ταμπέλες σε όλα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει διαφορετική νοοτροπία. Η ζωή μπορεί να σε φέρνει με κάποιους ανθρώπους κοντά, αλλά εκ των πραγμάτων υπάρχουν και πολλά άλλα αντικειμενικά εμπόδια».
Δείτε το βίντεο
Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει που μοιράστηκε αυτή την πλευρά της προσωπικής της ζωής: «Δεν μετάνιωσα που βγήκε η σχέση στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έχω μοιραστεί δημόσια διάφορους κύκλους και φάσεις της ζωής μου, γιατί είμαι αληθινή και αυθεντική».
Όσο για τον λόγο που δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμμετοχή στο «DWTS», εξήγησε ότι: «Μου έγινε πρόταση για το “DWTS”. Μου αρέσει πολύ ότι έχει τον φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά δεν έχω χρόνο».
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