Eurovision: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027 μετά τον Φωκά Ευαγγελινό
Eurovision: Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027 μετά τον Φωκά Ευαγγελινό
Η Βίκυ Καγιά έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του Madwalk τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027 αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, μετά την ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού πως δεν θα συμμετέχει στη διοργάνωση λόγω υποχρεώσεων.
Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του Madwalk, όταν η Βίκυ Καγιά, με αφορμή τη βράβευσή του με το MadWalk of Fame Award για την πολυετή προσφορά του στον θεσμό και τη δημιουργική του συμβολή στη διαμόρφωση της αισθητικής του, τον κάλεσε στη σκηνή.
«Τον Φεβρουάριο θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece για την ανάδειξη του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision», είπε χαρακτηριστικά το μοντέλο προτού υποδεχτεί τον Κωνσταντίνο Ρήγο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok από θεατή του σόου.
Δείτε το βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει εμπειρία στον θεσμό της Eurovision, καθώς το 2011 είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike με το «Watch My Dance». Την επόμενη χρονιά ανέλαβε την παρουσίαση του «Aphrodisiac» με την Ελευθερία Ελευθερίου, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα, το 2023, ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της συμμετοχής του Βίκτωρα Βερνίκου με το «What They Say».
Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε την απόφασή του να μείνει εκτός το 2027 στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας: «Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα».
Οι δύο ημιτελικοί του Sing for Greece 2027, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.
Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του Madwalk, όταν η Βίκυ Καγιά, με αφορμή τη βράβευσή του με το MadWalk of Fame Award για την πολυετή προσφορά του στον θεσμό και τη δημιουργική του συμβολή στη διαμόρφωση της αισθητικής του, τον κάλεσε στη σκηνή.
«Τον Φεβρουάριο θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece για την ανάδειξη του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision», είπε χαρακτηριστικά το μοντέλο προτού υποδεχτεί τον Κωνσταντίνο Ρήγο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok από θεατή του σόου.
Δείτε το βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος έχει εμπειρία στον θεσμό της Eurovision, καθώς το 2011 είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike με το «Watch My Dance». Την επόμενη χρονιά ανέλαβε την παρουσίαση του «Aphrodisiac» με την Ελευθερία Ελευθερίου, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα, το 2023, ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της συμμετοχής του Βίκτωρα Βερνίκου με το «What They Say».
Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε την απόφασή του να μείνει εκτός το 2027 στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας: «Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα».
Οι δύο ημιτελικοί του Sing for Greece 2027, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.
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