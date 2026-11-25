Κατερίνα Καινούργιου: Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί έχω μαζί μου στο πλατό την κόρη μου
Κατερίνα Καινούργιου: Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί έχω μαζί μου στο πλατό την κόρη μου
Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό, είπε η παρουσιάστρια
Την ιδιαίτερη χαρά της για την παρουσία της κόρης της στο πλατό της εκπομπής της εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου, χαρακτηρίζοντας τη φετινή ονομαστική εορτή της ως την πιο ευτυχισμένη της ζωής της.
Η παρουσιάστρια δέχτηκε τις ευχές των συνεργατών της το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στον αέρα του «Super Κατερίνα», με την ίδια να τους ευχαριστεί δημόσια, πριν μοιραστεί μερικές σκέψεις της.
Όπως αποκάλυψε αποφάσισε να φέρει στο πλατό την οκτώ μηνών κόρη της, Ξένια, ώστε να δει από κοντά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές έχετε κάνει την ημέρα μου πανέμορφη. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και δώρα. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό. Είναι και ο βαφτισιμιός μου ο Μάξιμος μαζί, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».
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Στη συνέχεια, έστειλε τις ευχές της σε όσες γιορτάζουν την ίδια ημέρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη γιαγιά της: «Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».
Η παρουσιάστρια δέχτηκε τις ευχές των συνεργατών της το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στον αέρα του «Super Κατερίνα», με την ίδια να τους ευχαριστεί δημόσια, πριν μοιραστεί μερικές σκέψεις της.
Όπως αποκάλυψε αποφάσισε να φέρει στο πλατό την οκτώ μηνών κόρη της, Ξένια, ώστε να δει από κοντά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές έχετε κάνει την ημέρα μου πανέμορφη. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και δώρα. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό. Είναι και ο βαφτισιμιός μου ο Μάξιμος μαζί, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, έστειλε τις ευχές της σε όσες γιορτάζουν την ίδια ημέρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη γιαγιά της: «Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».
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