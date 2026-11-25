τις ευχές των συνεργατών της

25 Νοεμβρίου στον αέρα του «Super Κατερίνα», με την ίδια να τους ευχαριστεί δημόσια, πριν μοιραστεί μερικές σκέψεις της.

οκτώ μηνών κόρη της, Ξένια





Στη συνέχεια, έστειλε τις ευχές της σε όσες γιορτάζουν την ίδια ημέρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη γιαγιά της: «Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».