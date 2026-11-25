Τζένιφερ Λόπεζ: Ο γιος μου όταν ήταν εφτά χρονών με ρώτησε «γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;»
Τζένιφερ Λόπεζ: Ο γιος μου όταν ήταν εφτά χρονών με ρώτησε «γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;»
Η 57χρονη θυμήθηκε τη συζήτηση που έκανε με τον μικρό Μαξ μετά την πρώτη της σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, πριν από 10 χρόνια
Την αφοπλιστική ερώτηση που έκανε στην Τζένιφερ Λόπεζ ο γιος της, Μάξ, όταν ήταν περίπου 7 ετών, παρατηρώντας τα αποκαλυπτικά ρούχα που φορούσε επί σκηνής αποκάλυψε η τραγουδίστρια.
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η 57χρονη θυμήθηκε το περιστατικό από την πρώτη της συναυλιακή residency στο Λας Βέγκας, πριν από 10 χρόνια. Η σειρά εμφανίσεων με τίτλο «All I Have» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Zappos Theater.
Η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε στη Ντρου Μπάριμορ ότι ο γιος της, Μαξ, και η δίδυμη αδελφή του, Έμε, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, ήταν τότε περίπου 7 ετών και ετοιμάζονταν να κλείσουν τα 8: «Ήταν το πρώτο μου βράδυ στο Λας Βέγκας, πριν από 10 χρόνια... Τα παιδιά ήταν περίπου 7 ετών. Ήταν έτοιμα να κλείσουν τα 8», είπε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε πως όταν την πλησίασε ο γιος της μετά το σόου, πίστευε ότι θα της έλεγε πόσο ενθουσιασμένος ήταν, ωστόσο η συζήτησή τους εξελίχθηκε διαφορετικά: «Μετά το σόου, ο γιος μου, ο Μαξ, έρχεται σε μένα. Μου λέει "Μαμά!”. Νόμιζα ότι θα έλεγε "Το σόου ήταν τόσο καλό”, αλλά μου είπε “Γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;”», πρόσθεσε γελώντας.
«Του είπα “Ναι, αυτό πρέπει να σου φαίνεται περίεργο. Είμαι showgirl. Είμαι χορεύτρια, μωρό μου, είμαι showgirl. Αυτό κάνω”», εξήγησε η Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα ρούχα αποτελούν μέρος της δουλειάς της ως performer.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η 57χρονη θυμήθηκε το περιστατικό από την πρώτη της συναυλιακή residency στο Λας Βέγκας, πριν από 10 χρόνια. Η σειρά εμφανίσεων με τίτλο «All I Have» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Zappos Theater.
Η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε στη Ντρου Μπάριμορ ότι ο γιος της, Μαξ, και η δίδυμη αδελφή του, Έμε, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, ήταν τότε περίπου 7 ετών και ετοιμάζονταν να κλείσουν τα 8: «Ήταν το πρώτο μου βράδυ στο Λας Βέγκας, πριν από 10 χρόνια... Τα παιδιά ήταν περίπου 7 ετών. Ήταν έτοιμα να κλείσουν τα 8», είπε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε πως όταν την πλησίασε ο γιος της μετά το σόου, πίστευε ότι θα της έλεγε πόσο ενθουσιασμένος ήταν, ωστόσο η συζήτησή τους εξελίχθηκε διαφορετικά: «Μετά το σόου, ο γιος μου, ο Μαξ, έρχεται σε μένα. Μου λέει "Μαμά!”. Νόμιζα ότι θα έλεγε "Το σόου ήταν τόσο καλό”, αλλά μου είπε “Γιατί δεν φοράς ποτέ παντελόνι στη σκηνή;”», πρόσθεσε γελώντας.
Jennifer Lopez Reveals Son Max’s Blunt Question About Her Las Vegas Stage Outfits https://t.co/s66joIi15G— People (@people) November 24, 2026
«Του είπα “Ναι, αυτό πρέπει να σου φαίνεται περίεργο. Είμαι showgirl. Είμαι χορεύτρια, μωρό μου, είμαι showgirl. Αυτό κάνω”», εξήγησε η Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα ρούχα αποτελούν μέρος της δουλειάς της ως performer.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα