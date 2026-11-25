Dune: Part Three: Κυκλοφόρησε νέο teaser λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας
Dune: Part Three: Κυκλοφόρησε νέο teaser λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας
Το βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων έδωσαν στη δημοσιότητα οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures
Ένα νέο teaser για το «Dune: Part Three» κυκλοφόρησε λίγο πριν από την πρεμιέρα, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη παραγωγή.
Το βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων έδωσαν στη δημοσιότητα οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures, εντείνοντας την προσμονή για το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής τριλογίας του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ. Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.
Δείτε το teaser
Το φιλμ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Βιλνέβ και ο Μπράιαν Κ. Βον. Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two» και εστιάζει στις σκοτεινές επιπτώσεις που έχει η άνοδος του Πολ Ατρείδη στην εξουσία.
Στο καστ συμμετέχουν οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ισαάκ ντε Μπανκολέ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ρόμπερτ Πάτινσον και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ.
Σύμφωνα με το Dark Horizons, το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε φιλμ 65mm, ενώ για ορισμένες σκηνές χρησιμοποιήθηκε φιλμ 15/70mm IMAX. Οι σκηνές στην έρημο γυρίστηκαν με ψηφιακές κάμερες IMAX.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Πολ Ατρείδης καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με τη Χάνι να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Πολ πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».
Το βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων έδωσαν στη δημοσιότητα οι Warner Bros. Pictures και Legendary Pictures, εντείνοντας την προσμονή για το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής τριλογίας του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ. Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.
Δείτε το teaser
Το φιλμ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Βιλνέβ και ο Μπράιαν Κ. Βον. Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two» και εστιάζει στις σκοτεινές επιπτώσεις που έχει η άνοδος του Πολ Ατρείδη στην εξουσία.
Στο καστ συμμετέχουν οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ισαάκ ντε Μπανκολέ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ρόμπερτ Πάτινσον και ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ.
Σύμφωνα με το Dark Horizons, το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε φιλμ 65mm, ενώ για ορισμένες σκηνές χρησιμοποιήθηκε φιλμ 15/70mm IMAX. Οι σκηνές στην έρημο γυρίστηκαν με ψηφιακές κάμερες IMAX.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Πολ Ατρείδης καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με τη Χάνι να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Πολ πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».
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