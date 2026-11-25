Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

Το φιλμ βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, ενώ το σενάριο υπογράφουν από κοινού ο Βιλνέβ και ο Μπράιαν Κ. Βον. Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two» και εστιάζει στις σκοτεινές επιπτώσεις που έχει η άνοδος του Πολ Ατρείδη στην εξουσία.



Πολ Ατρείδης