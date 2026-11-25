Avengers: Doomsday: Το τελικό τρέιλερ κατέρριψε κάθε ρεκόρ στην ιστορία της Disney
Avengers: Doomsday: Το τελικό τρέιλερ κατέρριψε κάθε ρεκόρ στην ιστορία της Disney
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συγκέντρωσε 563 εκατομμύρια προβολές μέσα στο πρώτο 24ωρο από τη δημοσίευσή του
Ρεκόρ στην ιστορία της Disney κατέρριψε το τελικό τρέιλερ της ταινίας «Avengers: Doomsday», καταγράφοντας εντυπωσιακή απήχηση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του.
Το τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συγκέντρωσε 563 εκατομμύρια προβολές μέσα στο πρώτο 24ωρο από τη δημοσίευσή του.
Όπως μεταδίδει το Deadline, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει τρέιλερ στην ιστορία της Disney. Το βίντεο ξεπέρασε τόσο το πρώτο teaser της ίδιας ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει 503 εκατομμύρια προβολές, όσο και το τρέιλερ του «Deadpool & Wolverine», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Super Bowl του 2024 και έφτασε τις 365 εκατομμύρια προβολές, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής μετάδοσης.
Δείτε το τρέιλερ
Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το τελικό τρέιλερ κατάφερε να ξεπεράσει σε απήχηση τα προηγούμενα προωθητικά βίντεο της ταινίας, κάτι που συμβαίνει σπάνια, καθώς συνήθως τα πρώτα teasers συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, βρέθηκε στην πρώτη θέση των κινηματογραφικών τάσεων στο YouTube.
Με την επίδοσή του αυτή, το «Avengers: Doomsday» κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα δημοφιλέστερα κινηματογραφικά τρέιλερ όλων των εποχών. Πρώτο παραμένει ένα από τα αρχικά τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο είχε συγκεντρώσει 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Αντίθετα, το τελικό τρέιλερ της ίδιας ταινίας είχε περιοριστεί στα 131 εκατομμύρια προβολές.
Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι, εξήγησε ότι οι ταινίες «Avengers: Doomsday» και «Avengers: Secret Wars» έχουν ως στόχο «να παραδώσουν τη σκυτάλη από το ένα σύμπαν στο άλλο».
Όπως σημείωσε, το «Doomsday» αποτελεί ουσιαστικά «την κορύφωση όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα», ενώ το «Secret Wars», που αναμένεται την επόμενη χρονιά «θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ταινίες του 2028, στα 20 χρόνια του MCU, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή».
Το τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συγκέντρωσε 563 εκατομμύρια προβολές μέσα στο πρώτο 24ωρο από τη δημοσίευσή του.
The final trailer for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ received 563M views in its first 24 hours.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 25, 2026
The most-viewed Disney trailer OF ALL TIME.
(Source: Deadline) pic.twitter.com/IzxDiVZstz
Δείτε το τρέιλερ
Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το τελικό τρέιλερ κατάφερε να ξεπεράσει σε απήχηση τα προηγούμενα προωθητικά βίντεο της ταινίας, κάτι που συμβαίνει σπάνια, καθώς συνήθως τα πρώτα teasers συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, βρέθηκε στην πρώτη θέση των κινηματογραφικών τάσεων στο YouTube.
Με την επίδοσή του αυτή, το «Avengers: Doomsday» κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα δημοφιλέστερα κινηματογραφικά τρέιλερ όλων των εποχών. Πρώτο παραμένει ένα από τα αρχικά τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο είχε συγκεντρώσει 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Αντίθετα, το τελικό τρέιλερ της ίδιας ταινίας είχε περιοριστεί στα 131 εκατομμύρια προβολές.
Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο επικεφαλής της Marvel, Κέβιν Φάιγκι, εξήγησε ότι οι ταινίες «Avengers: Doomsday» και «Avengers: Secret Wars» έχουν ως στόχο «να παραδώσουν τη σκυτάλη από το ένα σύμπαν στο άλλο».
Όπως σημείωσε, το «Doomsday» αποτελεί ουσιαστικά «την κορύφωση όσων έχουμε δει μέχρι σήμερα», ενώ το «Secret Wars», που αναμένεται την επόμενη χρονιά «θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις ταινίες του 2028, στα 20 χρόνια του MCU, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή».
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