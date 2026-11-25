Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και τις καλλιέργειες - Οι εκρηκτικές ύλες έχουν υποστεί αλλοιώσεις έπειτα από περίπου 20 χρόνια αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος ακούσιας έκρηξης

πέντε τόνων



Η ελεγχόμενη έκρηξη έχει προγραμματιστεί για τις 09:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στο Μίντλταουν, μια μικρή κοινότητα περίπου 350 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων ωρών οδικώς δυτικά του Σικάγου.







Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), οι εκρηκτικές ύλες έχουν υποστεί αλλοιώσεις έπειτα από περίπου 20 χρόνια αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος ακούσιας έκρηξης.



U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning. This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks, expert dispersion modeling, and temperature-regulating tarps. Our foremost priority is public health and safety, so take a look at how we’re protecting the community ⬇️ — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026 Ανησυχία για τις επιπτώσεις του τοξικού νέφους Ο αμερικανικός στρατός επιμένει στην πραγματοποίηση της ελεγχόμενης έκρηξης λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για τη δημόσια ασφάλεια το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης ανατίναξης των αποθηκευμένων εκρηκτικών.



Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να εμποδίσουν την επιχείρηση, εκφράζοντας φόβους για τις επιπτώσεις στην υγεία και τη γεωργία από το τοξικό νέφος σκόνης μολύβδου που ενδέχεται να δημιουργηθεί μετά την έκρηξη.



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Σύμφωνα με χάρτες που δημοσιοποίησε την Τρίτη ο αμερικανικός στρατός, το νέφος θα μπορούσε να διανύσει απόσταση έως και 160 χιλιομέτρων, με τις σοβαρότερες επιπτώσεις να αναμένονται σε μια έκταση περίπου 78 τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο πυρομαχικών.



Η επιχείρηση είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα, μετά την προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη Δικαιοσύνη κατά της έκτακτης άδειας που είχε χορηγήσει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος στον στρατό.



Οι οργανώσεις υποστήριξαν ότι η υπηρεσία δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως και επαρκώς τους κατοίκους της περιοχής, ούτε είχε παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.



Στην ελεγχόμενη ανατίναξη αποθεμάτων εκρηκτικών που έχουν υποστεί αλλοίωση σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αϊόβα , αναμένεται να προχωρήσει σήμερα, Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατός έπειτα από αντιδράσεις κατοίκων και δικαστική διαμάχη που καθυστέρησε την επιχείρηση για αρκετές ημέρες.Η ελεγχόμενη έκρηξη έχει προγραμματιστεί για τις 09:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στο Μίντλταουν, μια μικρή κοινότητα περίπου 350 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων ωρών οδικώς δυτικά του Σικάγου.Στις εγκαταστάσεις φυλάσσονται περίπου 68 βαρέλια με εκρηκτικές ύλες που περιέχουν αζίδιο του μολύβδου, μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χημική ένωση που χρησιμοποιείται στα πυρομαχικά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), οι εκρηκτικές ύλες έχουν υποστεί αλλοιώσεις έπειτα από περίπου 20 χρόνια αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος ακούσιας έκρηξης.Ο αμερικανικός στρατός επιμένει στην πραγματοποίηση της ελεγχόμενης έκρηξης λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί για τη δημόσια ασφάλεια το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης ανατίναξης των αποθηκευμένων εκρηκτικών.Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να εμποδίσουν την επιχείρηση, εκφράζοντας φόβους για τις επιπτώσεις στην υγεία και τη γεωργία από το τοξικό νέφος σκόνης μολύβδου που ενδέχεται να δημιουργηθεί μετά την έκρηξη.Το νέφος αναμένεται να εξαπλωθεί σε τμήματα της νοτιοανατολικής Αϊόβα και του βορειοανατολικού Μιζούρι, θέτοντας δυνητικά σε κίνδυνο κατοικίες, παιδικές χαρές, αγροτικές εκτάσεις και άλλους χώρους.Σύμφωνα με χάρτες που δημοσιοποίησε την Τρίτη ο αμερικανικός στρατός, το νέφος θα μπορούσε να διανύσει απόσταση έως καιμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις να αναμένονται σε μια έκταση περίπου 78 τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο πυρομαχικών.Η επιχείρησητην περασμένη εβδομάδα, μετά την προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη Δικαιοσύνη κατά της έκτακτης άδειας που είχε χορηγήσει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος στον στρατό.Οι οργανώσεις υποστήριξαν ότι η υπηρεσία δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως και επαρκώς τους κατοίκους της περιοχής, ούτε είχε παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 8ης Περιφέρειας ήρε την προσωρινή απαγόρευση της επιχείρησης.



Το δικαστήριο αναγνώρισε τους «πολύ πραγματικούς κινδύνους που ενέχει η σχεδιαζόμενη έκρηξη του στρατού», έκρινε όμως ότι ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης έκρηξης ήταν μεγαλύτερος.



«Η αδράνεια δεν αποτελεί πλέον επιλογή», δήλωσε την Τρίτη ο υποστράτηγος Έρικ Σίρλεϊ, επικεφαλής της επιχείρησης, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανεύθυνο να μην εφαρμοστεί το σχέδιο που έχει αποφασιστεί από κοινού.