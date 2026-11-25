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Δύο νέα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ
Δύο νέα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ
Οι Αρίτζ Ελουστόντο και Σερίφ Εντιαγέ δεν έλαβαν μέρος στην προπόνηση των «ασπρόμαυρων» στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα με την ΑΕΚ
Με δύο νέα προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν την Τρίτη (25/11) στις προπονήσεις, μετά το ρεπό της Δευτέρας, ωστόσο ο κόουτς Λίσι είδε δύο ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός προγράμματος λόγω ίωσης.
Ο λόγος για τους Αρίτζ Ελουστόντο και Σερίφ Εντιαγέ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και δεν συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το ένα δούλεψε πάνω στην αμυντική λειτουργία, ενώ το δεύτερο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών.
Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι Πέλκας και Γιάκιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ προπονήθηκαν ατομικά με μπάλα στο γήπεδο.
Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προετοιμασία του την Πέμπτη (26/11), με προγραμματισμένη προπόνηση στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.
Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν την Τρίτη (25/11) στις προπονήσεις, μετά το ρεπό της Δευτέρας, ωστόσο ο κόουτς Λίσι είδε δύο ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός προγράμματος λόγω ίωσης.
Ο λόγος για τους Αρίτζ Ελουστόντο και Σερίφ Εντιαγέ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και δεν συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το ένα δούλεψε πάνω στην αμυντική λειτουργία, ενώ το δεύτερο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών.
Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι Πέλκας και Γιάκιτς ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ προπονήθηκαν ατομικά με μπάλα στο γήπεδο.
Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προετοιμασία του την Πέμπτη (26/11), με προγραμματισμένη προπόνηση στις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.
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