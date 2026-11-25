Ο καγκελάριος υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του περιγράφοντάς τον ως «αντανάκλαση της πραγματικότητας», ενώ δικαιολόγησε τις δαπάνες για την άμυνα και την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει πλέον να επενδύει στην ασφάλεια και στην ελευθερία της





Ο κ. Μερτς υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του περιγράφοντάς τον ως «αντανάκλαση της πραγματικότητας», ενώ δικαιολόγησε τις δαπάνες για την άμυνα και την









German Chancellor Friedrich Merz on the federal budget: If we don't change course, in a few years we will be in a situation where all federal revenue has to be spent on social affairs, interest and defense. https://t.co/kBZ1G7t448 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026





«Η Γερμανία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης προσαρμογής», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας δήλωση του Πέερ Στάινμπρουκ και τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση και «αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί ακριβή αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας».



Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ορισμένες προγραμματισμένες περικοπές αναθεωρήθηκαν: Κάποιοι θα προτιμούσαν αυστηρότερη λιτότητα, άλλοι θεωρούν ότι οι τρέχουσες περικοπές είναι υπερβολικές, ανέφερε και περιέγραψε το υποβληθέν σχέδιο ως «μια σειρά συμβιβασμών», υπογραμμίζοντας: «Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς».



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Διαφορετικά, προειδοποίησε, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν το δικό τους περιθώριο δημοσιονομικού ελιγμού.



Αναφερόμενος ταυτόχρονα στις αυξημένες κρατικές δαπάνες, ο κ. Μερτς εξήγησε ότι η Γερμανία είχε για πολύ καιρό «απωθήσει και ξεχάσει» ότι οφείλει να υπερασπιστεί την ελευθερία της: «Σχετικά με μια βασική λειτουργία του κράτους —την εξωτερική ασφάλεια— η χώρα είχε επί μακρόν παραλείψει τις απαραίτητες δαπάνες», δήλωσε, υποσχέθηκε όμως ταυτόχρονα μια «κοινωνικά ισορροπημένη» προσέγγιση.



«Ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει υψηλό εισόδημα ή λαμβάνει βασική κοινωνική πρόνοια, η κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι ότι τα βάρη γίνονται αντιληπτά ως δίκαια και ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών», σημείωσε, ενώ αιτιολόγησε και την μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος και προειδοποίησε για μελλοντική αύξηση των επιτοκίων.



«Δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για όλα όσα είχαμε συνηθίσει», παραδέχθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και επανέλαβε την πρόσφατη δήλωση του πρώην υπουργού Οικονομικών του SPD Πέερ Στάινμπρουκ: «Βρισκόμαστε εν μέσω βαθιάς κρίσης προσαρμογής».Ο κ. Μερτς υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του περιγράφοντάς τον ως «αντανάκλαση της πραγματικότητας», ενώ δικαιολόγησε τις δαπάνες για την άμυνα και την Ουκρανία , τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει πλέον να επενδύει στην ασφάλεια και στην ελευθερία της.«Η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν κερδίζει βραβείο σε διαγωνισμό ομορφιάς», παραδέχθηκε ο καγκελάριος από το βήμα της βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, αναφερόμενος στα εσωτερικά προβλήματα του κυβερνητικού συνασπισμού.Οι διαφορετικές απόψεις εντός ενός κυβερνητικού συνασπισμού είναι ωστόσο φυσιολογικές, δήλωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που πραγματικά μετράει είναι να διασφαλιστεί η επιτυχία του κυβερνητικού έργου «για τη χώρα μας» – μια επιτυχία η οποία, κατά τον ίδιο, αντικατοπτρίζεται στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό.«Η Γερμανία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης προσαρμογής», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας δήλωση του Πέερ Στάινμπρουκ και τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση και «αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί ακριβή αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας».Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ορισμένες προγραμματισμένες περικοπές αναθεωρήθηκαν: Κάποιοι θα προτιμούσαν αυστηρότερη λιτότητα, άλλοι θεωρούν ότι οι τρέχουσες περικοπές είναι υπερβολικές, ανέφερε και περιέγραψε το υποβληθέν σχέδιο ως «μια σειρά συμβιβασμών», υπογραμμίζοντας: «Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς».Ο καγκελάριος προετοίμασε τους πολίτες για περικοπές, τονίζοντας σε δραματικό τόνο: «Θα πρέπει όλοι να εγκαταλείψουμε ορισμένες αντιλήψεις που είχαμε συνηθίσει και αγαπήσει, καθώς το κράτος δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί μέσω φορολογικών εσόδων όλα εκείνα που είχαμε τόσο συνηθίσει. Ως έθνος, πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την κατάσταση και αυτούς τους περιορισμούς και να δράσουμε αναλόγως. Πρέπει να επιτύχουμε συναίνεση σχετικά με το τι θα χρηματοδοτούμε στο μέλλον, τι είδους χώρα θέλουμε να είμαστε και τι θέλουμε να διαθέτουμε».Διαφορετικά, προειδοποίησε, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν το δικό τους περιθώριο δημοσιονομικού ελιγμού.Αναφερόμενος ταυτόχρονα στις αυξημένες κρατικές δαπάνες, ο κ. Μερτς εξήγησε ότι η Γερμανία είχε για πολύ καιρό «απωθήσει και ξεχάσει» ότι οφείλει να υπερασπιστεί την ελευθερία της: «Σχετικά με μια βασική λειτουργία του κράτους —την εξωτερική ασφάλεια— η χώρα είχε επί μακρόν παραλείψει τις απαραίτητες δαπάνες», δήλωσε, υποσχέθηκε όμως ταυτόχρονα μια «κοινωνικά ισορροπημένη» προσέγγιση.«Ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει υψηλό εισόδημα ή λαμβάνει βασική κοινωνική πρόνοια, η κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι ότι τα βάρη γίνονται αντιληπτά ως δίκαια και ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών», σημείωσε, ενώ αιτιολόγησε και την μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος και προειδοποίησε για μελλοντική αύξηση των επιτοκίων.

«Αν δεν αλλάξουμε πορεία, το σύνολο των κρατικών εσόδων θα πρέπει να δαπανάται για την κοινωνική πρόνοια, την αποπληρωμή τόκων και την άμυνα. Επομένως δεν υπάρχει βάση για ισχυρισμούς ότι η προσέγγιση είναι κοινωνικά ανάλγητη ή ότι ισοδυναμεί με ριζικές, περικοπές υπηρεσιών αδιακρίτως», υποστήριξε.



«Οι ίδιες μας οι αξίες επιβάλλουν να στηρίξουμε εκείνους που δέχονται επίθεση» Αναφερόμενος στη βοήθεια που παρέχει η Γερμανία στην Ουκρανία, ο καγκελάριος Μερτς αναρωτήθηκε: «Ξοδεύουμε υπερβολικά πολλά χρήματα για την Ουκρανία;», για να ακουστεί ένα ηχηρό «ναι» από τα έδρανα των βουλευτών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).



«Δεν μπορεί να ειπωθεί αρκετές φορές —τόσο προς την άκρα δεξιά όσο και προς την άκρα αριστερά— ότι η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει. Η Ρωσία επιδιώκει κάτι περισσότερο από την Ουκρανία», απάντησε ο Φρίντριχ Μερτς. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, υποστήριξε, είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως είναι σήμερα είτε επιδιώκει στόχους που δεν έχουν καμία σχέση με την κυριαρχία της Γερμανίας.



Ο καγκελάριος αναφέρθηκε ακόμη στις πρόσφατες ενέργειες κλιμάκωσης από πλευράς Ρωσίας στην Πολωνία και στη Μαύρη Θάλασσα.



«Οι ίδιες μας οι αξίες επιβάλλουν να στηρίξουμε εκείνους που δέχονται επίθεση. Δεν είναι το θέμα μόνο η Ουκρανία, αλλά και η δική μας ελευθερία. Για αυτό οι Ευρωπαίοι θα θέσουν όρια στη Ρωσία – με κάθε έννοια της λέξης», τόνισε, για να καταλήξει επισημαίνοντας και ότι η παροχή βοήθειας δεν είναι μονόδρομος, από τη Γερμανία προς την Ουκρανία:



«Μαθαίνουμε από την Ουκρανία —τεχνολογία για πολιτική χρήση, αλλά σίγουρα και στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας», δήλωσε, αναφερόμενος κυρίως στην ανάπτυξη ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Δημιουργούνται πολύτιμες οικονομικές σχέσεις, από τις οποίες επωφελούμαστε και εμείς», πρόσθεσε.



Προηγουμένως ο συμπρόεδρος της ΑfD Τίνο Χρουπάλα είχε μιλήσει για «όργιο χρέους, το οποίο εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τον εθισμό της κυβέρνησης στις δαπάνες», προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.



Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο καγκελάριος υποσχέθηκε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των γυναικών.



«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να παρέχουμε στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα παιδιά μας καλύτερη προστασία» «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς, ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να παρέχουμε στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα παιδιά της κοινωνίας μας καλύτερη προστασία από ό,τι καταφέραμε να παρέχουμε στο παρελθόν», δήλωσε, με το βλέμμα και στα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες και δείχνουν δραματική αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.