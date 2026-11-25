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Καβγάς Παπαχλιμίντζου με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ: «Δεν κάνετε έρευνα, κάνετε μπακαλική» - «Δεν θα επιτρέψω να μου βγάλετε τα συκώτια»
Καβγάς Παπαχλιμίντζου με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ: «Δεν κάνετε έρευνα, κάνετε μπακαλική» - «Δεν θα επιτρέψω να μου βγάλετε τα συκώτια»
Αφορμή για τον καβγά ανάμεσα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ αποτέλεσε το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Σε καβγά εξελίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ η συζήτηση που είχε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος, με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη, για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.
Η διαμάχη ανάμεσά στους δύο ξεκίνησε με αφορμή την αναφορά του κ. Λεχουρίτη ότι για το αποτέλεσμα που δείχνει ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «διαπιστώσαμε αύξηση 18% λίαν επιεικώς, έχουμε συμπεριλάβει τις μέσες τιμές».
«Αν όντως πρόκειται για έρευνα. Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον καλεσμένο του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο διάλογος που έκλεισε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να λέει «δεν θα μου βγάλετε τα συκώτια» και να κλείνει άρον-άρον τη συζήτηση.
Η διαμάχη ανάμεσά στους δύο ξεκίνησε με αφορμή την αναφορά του κ. Λεχουρίτη ότι για το αποτέλεσμα που δείχνει ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «διαπιστώσαμε αύξηση 18% λίαν επιεικώς, έχουμε συμπεριλάβει τις μέσες τιμές».
«Αν όντως πρόκειται για έρευνα. Έχουμε μια επιστήμη που λέγεται στατιστική. Το πάω σε 2-3 κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια υπηρετείτε;» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον καλεσμένο του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο διάλογος που έκλεισε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να λέει «δεν θα μου βγάλετε τα συκώτια» και να κλείνει άρον-άρον τη συζήτηση.
- Λεχουρίτης: Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς και κάνουμε την ίδια έρευνα
- Παπαχλιμίντζος: Το αμφισβητώ αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι στατιστική έρευνα αλλά μπακαλική, θα ήθελα να μου αποδείξετε το αντίθετο
- Λεχουρίτης: Το κρίνουν οι πολίτες καταναλωτές
- Παπαχλιμίντζος: Οι πολίτες είναι άσχετοι με τη στατιστική και καλώς είναι
- Λεχουρίτης: Ποιος είπε πρέπει να είμαι φαρμακοποιός ή γιατρός ή οτιδήποτε
- Παπαχλιμίντζος: Δεν πρέπει αλλά να μην κάνετε έρευνες αν δεν είστε. Επιστημονικά είναι έωλη η έρευνά σας
- Λεχουρίστης: Δεν είναι καθόλου έωλη
- Παπαχλιμίντζος: Όταν είναι έρευνα και μέση τιμή αναφέρομαι σε χιλιάδες προϊόντα. Λέτε για φέτα των 15 ευρώ. Ποια φέτα;
- Λεχουρίτης: Με επιλογές δεν γίνεται η έρευνα
- Παπαχλιμίντζος: Πρέπει να συγκρίνω ομοειδή προϊόντα. Ποια φέτα είχε πέρυσι 12 και φέτος 15;
- Λεχουρίτης: Ακριβώς η ίδια, η φέτα η σκληρή
- Παπαχλιμίντζος: Ποια; Υπάρχουν χίλες διαφορετικές φέτες. Πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή κάθε εβδομάδα δεν μπορείτε να με κοροϊδέψετε. Έρευνα με 1000 προϊόντα έχετε κάνει; Ποιος έκανε την έρευνα;
- Λεχουρίτης: Τα στελέχη του ΙΝΚΑ
- Παπαχλιμίντζος: Τι είναι αυτοί; Επιστήμονες ή γιαλαντζί;
- Λεχουρίτης: Πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και βγάλαμε τη μέση τιμή
- Παπαχλιμίντζος: Άρα είναι μπακάλικη η έρευνα
- Λεχουρίτης: Μετά από 57 χρόνια λέτε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε έρευνα;
- Παπαχλιμίντζος: Ακριβώς αυτό λέω. Τρίψτε μου την έρευνα στα μούτρα αν είναι το αντίθετο
- Λεχουρίτης: Αν θέλετε να κάνετε πολιτική... Αν είναι ντροπή των δημοσιογράφων να προσέχετε πώς προσβάλετε τον συνομιλητή σας. Η αλήθεια είναι αυτή που λέω εγώ, εσείς κάνετε προπαγάνδα. Είτε μπακάλικα είτε μανάβικά αυτή είναι η αλήθεια
- Παπαχλιμίντζος: Δεν έχω πρόβλημα με την αλήθεια αλλά με τη δική σας αλήθεια που βγήκε έτσι Δεν αμισβητώ την ακρίβεια αλλά ότι έχει επιστημοσύνη η έρευνά σας
- Λεχουρίτης; Δίκιο έχω εγώ, όχι εσείς. Όλο κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος
- Παπαχλιμίντζος: θέλετε να μου πείτε τα επιστημονικά δεδομένα;
- Λεχουρίτης: Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι κάνουμε την έρευνα για 19 χρόνια
- Παπαχλιμίντζος: Και εγώ μπάλα παίζω 20 χρόνια αλλά δεν είμαι ποδοσφαιριστής
- Λεχουρίτης: Το να μου βγάλετε εσείς σήμερα τα συκώτια δεν θα σας το επιτρέψω
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