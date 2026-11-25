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Νεκρός κυνηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε χαράδρα στο Ντράφι, δείτε βίντεο
Νεκρός κυνηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε χαράδρα στο Ντράφι, δείτε βίντεο
Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ομάδα (drone) καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ηλικιωμένου κυνηγού στο Ντράφι Αττικής, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε χαράδρα ενώ ζωντανός εντοπίστηκε ο σκύλος που τον συνόδευε.
Ο κυνηγός, αναζητούνταν από το βράδυ της Τρίτης, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην ευρύτερη περιοχή του Ντραφίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ομάδα ΣμηΕΑ (drone) καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ο πατέρας του είχε μεταβεί με το ασημί αυτοκίνητό του στο Ντράφι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Όταν δεν επέστρεψε και δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, δηλώθηκε η εξαφάνισή του.
Οι έρευνες ξεκίνησαν από το βράδυ της Τρίτης και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη χαράδρα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ο κυνηγός, αναζητούνταν από το βράδυ της Τρίτης, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην ευρύτερη περιοχή του Ντραφίου.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ομάδα ΣμηΕΑ (drone) καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση #ανάσυρσης άνδρα στην περιοχή Ντράφι Αττικής. Επιχείρησαν 22 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, η ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, ομάδα ΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ο πατέρας του είχε μεταβεί με το ασημί αυτοκίνητό του στο Ντράφι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Όταν δεν επέστρεψε και δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, δηλώθηκε η εξαφάνισή του.
Δείτε βίντεο από το σημείο
Οι έρευνες ξεκίνησαν από το βράδυ της Τρίτης και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη χαράδρα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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