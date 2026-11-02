Μπάμπης Λαζαρίδης: Δεν με νοιάζει καν το GNTM, επειδή δεν είμαι εγώ φέτος δεν το βλέπω
Μπάμπης Λαζαρίδης: Δεν με νοιάζει καν το GNTM, επειδή δεν είμαι εγώ φέτος δεν το βλέπω
Έχω εξηγήσει ότι στο «GNTM» είχα απλά άγχος και δεν έδειξα τι αξίζω, το δείχνω τώρα, είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη
Την αδιαφορία του για τον φετινό κύκλο του «GNTM» εξέφρασε ο Μπάμπης Λαζαρίδης, εξηγώντας πως δεν παρακολουθεί το πρόγραμμα από τη στιγμή που δεν συμμετέχει ο ίδιος.
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη είχε δηλώσει συμμετοχή στο ριάλιτι μόδας, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς κόπηκε στην οντισιόν.
Ο 21χρονος, που περπάτησε σε πασαρέλα στην Εβδομάδα Ελληνικής Μόδας, εξήγησε σε δηλώσεις του στο «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πως δεν εγκαταλείπει το όνειρό του, τονίζοντας πως η εμφάνισή του στο «GNTM» δεν ήταν αντιπροσωπευτική λόγω άγχους.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το φετινό πρόγραμμα δεν του αρέσει, προσθέτοντας ότι επειδή δεν βρίσκεται ο ίδιος μέσα στο σπίτι, δεν παρακολουθεί τον φετινό κύκλο: «Έχω εξηγήσει ότι στο "GNTM" είχα απλά άγχος και δεν έδειξα τι αξίζω, το δείχνω τώρα και δεν με νοιάζει καν το "GNTM" πραγματικά. Δεν έχασα είναι η αλήθεια, δεν μου πολυαρέσει έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος. Δεν το παρακολουθώ καν βασικά. Επειδή δεν είμαι εγώ δεν το βλέπω».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάμπης Λαζαρίδης πήρε μέρος στις auditions του GNTM, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζοντας στους κριτές την έως τώρα πορεία του, ανέφερε ότι ασχολείται με το μόντελινγκ τους τελευταίους έξι μήνες. Παρά την προσπάθειά του να κερδίσει μια θέση στον διαγωνισμό, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση με την Μπέττυ Μαγγίρα να του λέει μεταξύ άλλων πως είναι «λίγο άγουρος ακόμα».
Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη είχε δηλώσει συμμετοχή στο ριάλιτι μόδας, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς κόπηκε στην οντισιόν.
Ο 21χρονος, που περπάτησε σε πασαρέλα στην Εβδομάδα Ελληνικής Μόδας, εξήγησε σε δηλώσεις του στο «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πως δεν εγκαταλείπει το όνειρό του, τονίζοντας πως η εμφάνισή του στο «GNTM» δεν ήταν αντιπροσωπευτική λόγω άγχους.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το φετινό πρόγραμμα δεν του αρέσει, προσθέτοντας ότι επειδή δεν βρίσκεται ο ίδιος μέσα στο σπίτι, δεν παρακολουθεί τον φετινό κύκλο: «Έχω εξηγήσει ότι στο "GNTM" είχα απλά άγχος και δεν έδειξα τι αξίζω, το δείχνω τώρα και δεν με νοιάζει καν το "GNTM" πραγματικά. Δεν έχασα είναι η αλήθεια, δεν μου πολυαρέσει έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος. Δεν το παρακολουθώ καν βασικά. Επειδή δεν είμαι εγώ δεν το βλέπω».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάμπης Λαζαρίδης πήρε μέρος στις auditions του GNTM, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζοντας στους κριτές την έως τώρα πορεία του, ανέφερε ότι ασχολείται με το μόντελινγκ τους τελευταίους έξι μήνες. Παρά την προσπάθειά του να κερδίσει μια θέση στον διαγωνισμό, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση με την Μπέττυ Μαγγίρα να του λέει μεταξύ άλλων πως είναι «λίγο άγουρος ακόμα».
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