GNTM 7: Αποχώρησε η Φωτεινή, ο Χρήστος πέρασε στην εννιάδα και ο Ακύλλας κέρδισε 1.000 ευρώ, δείτε βίντεο

Αποχώρησε η Φωτεινή, παρέμεινε ο Χρήστος

Η συγκίνηση στο σπίτι

Ο Ακύλλας εξασφάλισε 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση, προκαλώντας τα πειράγματα των συμπαικτών του για τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει. Η Σταυρούλα, παρότι έχασε ξανά την πρωτιά, δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.Στην τελική κρίση, οι κριτές έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στη Φωτεινή και τον Χρήστο. Ο Χρήστος κατάφερε να βελτιώσει την έκφρασή του και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εννιάδα, εκτιμώντας μάλιστα ότι η εξέλιξη δεν ικανοποίησε τους αντιπάλους του.«Θεωρώ πως οι άλλοι με υπολογίζουν και πιστεύω ότι σήμερα δε χάρηκαν που έμεινα, γιατί είμαι ένας αρκετά δυνατός αντίπαλος», δήλωσε.Η Φωτεινή, από την πλευρά της, αποχώρησε ικανοποιημένη που πέτυχε τον στόχο της να φτάσει στη δεκάδα. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που έφτασα μέχρι τους 10. Γενικά επιτεύχθηκε ο πρώτος μου στόχος, που ήταν η δεκάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που έφτασα μέχρι εδώ και δε θα άλλαζα τίποτα», ανέφερε.«Γενικά θα μου λείψουν πολλά πράγματα: οι φωτογραφίσεις, η κριτική επιτροπή, τα πλατό μας. Νομίζω θα μου λείψει όλο το GNTM. Είδα πόσο με εκτιμούν όλα τα άλλα παιδιά κι αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα», πρόσθεσε.Η αποχώρησή της επηρέασε ιδιαίτερα τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, που τη θεωρούσαν πρόσωπο ενωτικό για την ομάδα.«Θεωρώ πως η Φωτεινή αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο τον συνδετικός κρίκος του σπιτιού. Γενικά μας ένωνε. Ήταν η πρώτη αποχώρηση που την αισθανθήκαμε πολύ δυνατά όλοι μας», είπε η Anastazja.Από την πλευρά της, η Καραλίνα προέβλεψε ότι η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ψυχρή: «Τώρα από εδώ και πέρα που έφυγε η Φωτεινή, θα 'ναι ακόμη πιο ψυχρά τα πράγματα».