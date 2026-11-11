GNTM 7: Αποχώρησε η Φωτεινή, ο Χρήστος πέρασε στην εννιάδα και ο Ακύλλας κέρδισε 1.000 ευρώ, δείτε βίντεο
GNTM 7: Αποχώρησε η Φωτεινή, ο Χρήστος πέρασε στην εννιάδα και ο Ακύλλας κέρδισε 1.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Η αποχώρηση της Φωτεινής συγκίνησε τους διαγωνιζόμενους, ενώ η Σταυρούλα ξεπέρασε το ντεσαβαντάζ που της επέβαλε η Άννα
Η Φωτεινή ήταν εκείνη που αποχώρησε από το GNTM 7, με τους κριτές να επιλέγουν την παραμονή του Χρήστου, ο οποίος εξασφάλισε μια θέση στην εννιάδα. Η απόφαση προκάλεσε συγκίνηση στο σπίτι, καθώς η Φωτεινή θεωρούνταν ο συνδετικός κρίκος της ομάδας. Στο ίδιο επεισόδιο, ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, ασυλία και 1.000 ευρώ, επικρατώντας της Σταυρούλας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που της έβαλε η Άννα.
Στο προηγούμενο επεισόδιο, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν ατομικά και σε τριάδες, αναπαριστώντας μήνες και εποχές του χρόνου. Η Σταυρούλα Μαυρομάτη αποχώρησε οικειοθελώς, καθώς δεν αισθάνθηκε άνετα με τη γυμνή φωτογράφιση, ενώ καλύτερη τριάδα αναδείχθηκε εκείνη των Σταυρούλας Χαλκιά, Ακύλλα Μουρίκη και Γιάννη Μαυροδόντη. Η Άννα Σακέρι κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, 1.000 ευρώ και ασυλία, ενώ ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος αποχώρησε έχοντας τη χειρότερη επίδοση.
Ως νικήτρια, η Άννα είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ντεσαβαντάζ στην επόμενη δοκιμασία και επέλεξε τη Σταυρούλα. «Ο στόχος μου είναι να μπλοκάρω τη Σταυρούλα. Να μη βγάλει μια καλή λήψη», δήλωσε, δίνοντάς της πολλά αντικείμενα που έπρεπε να χρησιμοποιήσει στη φωτογράφιση, μεταξύ των οποίων και ένα κινητό τηλέφωνο που όφειλε να κρατά συνεχώς. «Είσαι διαβολική τελικά», της είπε ο Ακύλλας.
Παρά τις δυσκολίες, η Σταυρούλα ανταποκρίθηκε στη δοκιμασία με θέμα τα ψώνια στην Αθήνα, αποσπώντας θετικά σχόλια από τον φωτογράφο, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη. Μετά το τέλος της φωτογράφισης κατέρρευσε από την υπερπροσπάθεια, παραμένοντας ωστόσο αισιόδοξη. «Έγινε εντελώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε η Άννα», σχολίασε ο Γιάννης.
Στην τελική δυάδα βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Σταυρούλα. Η τελευταία αξιοποίησε μια προσωπική της ιστορία, παρά το ντεσαβαντάζ, ενώ ο Ακύλλας εντυπωσίασε με την ψυχραιμία και την ικανότητά του να αποδώσει το ζητούμενο.
«Εκείνη τη φωτογραφία που μας μετέφερε κατευθείαν το συναίσθημα, μας έκλεψε την καρδιά και μας έβαλε μέσα στο concept κι εμάς τους ίδιους, σαν να ήμασταν εκεί παρόντες τη στιγμή. Αυτή η φωτογραφία είναι... του Ακύλλα!», ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Στο προηγούμενο επεισόδιο, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν ατομικά και σε τριάδες, αναπαριστώντας μήνες και εποχές του χρόνου. Η Σταυρούλα Μαυρομάτη αποχώρησε οικειοθελώς, καθώς δεν αισθάνθηκε άνετα με τη γυμνή φωτογράφιση, ενώ καλύτερη τριάδα αναδείχθηκε εκείνη των Σταυρούλας Χαλκιά, Ακύλλα Μουρίκη και Γιάννη Μαυροδόντη. Η Άννα Σακέρι κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, 1.000 ευρώ και ασυλία, ενώ ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος αποχώρησε έχοντας τη χειρότερη επίδοση.
Ως νικήτρια, η Άννα είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ντεσαβαντάζ στην επόμενη δοκιμασία και επέλεξε τη Σταυρούλα. «Ο στόχος μου είναι να μπλοκάρω τη Σταυρούλα. Να μη βγάλει μια καλή λήψη», δήλωσε, δίνοντάς της πολλά αντικείμενα που έπρεπε να χρησιμοποιήσει στη φωτογράφιση, μεταξύ των οποίων και ένα κινητό τηλέφωνο που όφειλε να κρατά συνεχώς. «Είσαι διαβολική τελικά», της είπε ο Ακύλλας.
Παρά τις δυσκολίες, η Σταυρούλα ανταποκρίθηκε στη δοκιμασία με θέμα τα ψώνια στην Αθήνα, αποσπώντας θετικά σχόλια από τον φωτογράφο, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Άγγελο Μπράτη. Μετά το τέλος της φωτογράφισης κατέρρευσε από την υπερπροσπάθεια, παραμένοντας ωστόσο αισιόδοξη. «Έγινε εντελώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε η Άννα», σχολίασε ο Γιάννης.
Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφίαΤο νέο concept επικεντρώθηκε στον ρεαλισμό, την καθημερινότητα και την απλότητα, ζητώντας από τα μοντέλα να αποδώσουν με συναίσθημα τις ιστορίες των χαρακτήρων τους.
Στην τελική δυάδα βρέθηκαν ο Ακύλλας και η Σταυρούλα. Η τελευταία αξιοποίησε μια προσωπική της ιστορία, παρά το ντεσαβαντάζ, ενώ ο Ακύλλας εντυπωσίασε με την ψυχραιμία και την ικανότητά του να αποδώσει το ζητούμενο.
«Εκείνη τη φωτογραφία που μας μετέφερε κατευθείαν το συναίσθημα, μας έκλεψε την καρδιά και μας έβαλε μέσα στο concept κι εμάς τους ίδιους, σαν να ήμασταν εκεί παρόντες τη στιγμή. Αυτή η φωτογραφία είναι... του Ακύλλα!», ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Ο Ακύλλας εξασφάλισε 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση, προκαλώντας τα πειράγματα των συμπαικτών του για τα χρήματα που έχει συγκεντρώσει. Η Σταυρούλα, παρότι έχασε ξανά την πρωτιά, δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
«Θεωρώ πως οι άλλοι με υπολογίζουν και πιστεύω ότι σήμερα δε χάρηκαν που έμεινα, γιατί είμαι ένας αρκετά δυνατός αντίπαλος», δήλωσε.
Η Φωτεινή, από την πλευρά της, αποχώρησε ικανοποιημένη που πέτυχε τον στόχο της να φτάσει στη δεκάδα. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που έφτασα μέχρι τους 10. Γενικά επιτεύχθηκε ο πρώτος μου στόχος, που ήταν η δεκάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που έφτασα μέχρι εδώ και δε θα άλλαζα τίποτα», ανέφερε.
«Γενικά θα μου λείψουν πολλά πράγματα: οι φωτογραφίσεις, η κριτική επιτροπή, τα πλατό μας. Νομίζω θα μου λείψει όλο το GNTM. Είδα πόσο με εκτιμούν όλα τα άλλα παιδιά κι αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα», πρόσθεσε.
«Θεωρώ πως η Φωτεινή αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο τον συνδετικός κρίκος του σπιτιού. Γενικά μας ένωνε. Ήταν η πρώτη αποχώρηση που την αισθανθήκαμε πολύ δυνατά όλοι μας», είπε η Anastazja.
Από την πλευρά της, η Καραλίνα προέβλεψε ότι η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ψυχρή: «Τώρα από εδώ και πέρα που έφυγε η Φωτεινή, θα 'ναι ακόμη πιο ψυχρά τα πράγματα».
Αποχώρησε η Φωτεινή, παρέμεινε ο ΧρήστοςΣτην τελική κρίση, οι κριτές έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στη Φωτεινή και τον Χρήστο. Ο Χρήστος κατάφερε να βελτιώσει την έκφρασή του και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εννιάδα, εκτιμώντας μάλιστα ότι η εξέλιξη δεν ικανοποίησε τους αντιπάλους του.
«Θεωρώ πως οι άλλοι με υπολογίζουν και πιστεύω ότι σήμερα δε χάρηκαν που έμεινα, γιατί είμαι ένας αρκετά δυνατός αντίπαλος», δήλωσε.
Η Φωτεινή, από την πλευρά της, αποχώρησε ικανοποιημένη που πέτυχε τον στόχο της να φτάσει στη δεκάδα. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που έφτασα μέχρι τους 10. Γενικά επιτεύχθηκε ο πρώτος μου στόχος, που ήταν η δεκάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που έφτασα μέχρι εδώ και δε θα άλλαζα τίποτα», ανέφερε.
«Γενικά θα μου λείψουν πολλά πράγματα: οι φωτογραφίσεις, η κριτική επιτροπή, τα πλατό μας. Νομίζω θα μου λείψει όλο το GNTM. Είδα πόσο με εκτιμούν όλα τα άλλα παιδιά κι αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα», πρόσθεσε.
Η συγκίνηση στο σπίτιΗ αποχώρησή της επηρέασε ιδιαίτερα τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, που τη θεωρούσαν πρόσωπο ενωτικό για την ομάδα.
«Θεωρώ πως η Φωτεινή αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο τον συνδετικός κρίκος του σπιτιού. Γενικά μας ένωνε. Ήταν η πρώτη αποχώρηση που την αισθανθήκαμε πολύ δυνατά όλοι μας», είπε η Anastazja.
Από την πλευρά της, η Καραλίνα προέβλεψε ότι η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ψυχρή: «Τώρα από εδώ και πέρα που έφυγε η Φωτεινή, θα 'ναι ακόμη πιο ψυχρά τα πράγματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα