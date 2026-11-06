Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και το μήνυμα «πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»
Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και το μήνυμα «πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»
Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η αδερφή του εκφράζεται μέσα από δημοσιεύσεις που κάνει στα social media
Μαύρο φόντο και στίχους που εκφράζουν νοσταλγία είναι το περιεχόμενο της νέας ανάρτησης που έκανε η Μαρία Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά «πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω».
Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, η αδερφή του δημοσιεύει στο Instagram τραγούδια και μηνύματα, μέσα από τα οποία αναφέρεται συνήθως στο κενό που αφήνει πίσω της η απώλεια.
Σε ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην ίδια πλατφόρμα, η ίδια κοινοποίησε μια μαύρη εικόνα, συνοδεύοντάς τη με στίχους από το κομμάτι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Που να’ Σαι Τώρα».
«Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, η αδερφή του δημοσιεύει στο Instagram τραγούδια και μηνύματα, μέσα από τα οποία αναφέρεται συνήθως στο κενό που αφήνει πίσω της η απώλεια.
Σε ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην ίδια πλατφόρμα, η ίδια κοινοποίησε μια μαύρη εικόνα, συνοδεύοντάς τη με στίχους από το κομμάτι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Που να’ Σαι Τώρα».
«Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
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