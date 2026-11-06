Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και το μήνυμα «πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»
GALA
Μαρία Μαζωνάκη Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και το μήνυμα «πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η αδερφή του εκφράζεται μέσα από δημοσιεύσεις που κάνει στα social media

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και το μήνυμα «πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»
Ιωάννα Μαρίνου
Μαύρο φόντο και στίχους που εκφράζουν νοσταλγία είναι το περιεχόμενο της νέας ανάρτησης που έκανε η Μαρία Μαζωνάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά «πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω».

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, η αδερφή του δημοσιεύει στο Instagram τραγούδια και μηνύματα, μέσα από τα οποία αναφέρεται συνήθως στο κενό που αφήνει πίσω της η απώλεια.

Σε ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην ίδια πλατφόρμα, η ίδια κοινοποίησε μια μαύρη εικόνα, συνοδεύοντάς τη με στίχους από το κομμάτι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Που να’ Σαι Τώρα». 

«Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας ένα emoji με μία ραγισμένη καρδιά.

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης