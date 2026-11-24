Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
«Ο Ονήσιμος»: Χριστουγεννιάτικη εκστρατεία αλληλεγγύης για κρατουμένους και τις οικογένειές τους
«Ο Ονήσιμος»: Χριστουγεννιάτικη εκστρατεία αλληλεγγύης για κρατουμένους και τις οικογένειές τους
Ο Σύλλογος καλεί, όσους επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση του, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής και είδη καθαριότητας, τα οποία θα διανεμηθούν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες
Για 44η συνεχόμενη χρονιά, ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος» διοργανώνει, εν όψει των Χριστουγέννων, εκστρατεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη απόρων κρατουμένων, αποφυλακισμένων και των οικογενειών τους.
Ο Σύλλογος καλεί όσους επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση του, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής και είδη καθαριότητας, τα οποία θα διανεμηθούν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Ασκληπιού 60Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, στην Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 14:00.
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς
Ο «Ονήσιμος» ιδρύθηκε το 1982 ως φιλανθρωπικό σωματείο, με σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη των απόρων φυλακισμένων, των αποφυλακισμένων και των οικογενειών τους. Είναι αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό σωματείο, διαθέτει πιστοποίηση ως μη κερδοσκοπικός φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και είναι εγγεγραμμένο στη δημόσια βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
Στο πλαίσιο της δράσης του, ο Σύλλογος παρέχει οικονομικά βοηθήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και υποδήματα, συμβάλλει στην κάλυψη ενοικίων και λογαριασμών, ενώ διαθέτει δωροεπιταγές για αγορές σε σούπερ μάρκετ και κουπόνια αξίας τεσσάρων ευρώ για μικρογεύματα σε κατάστημα του κέντρου της Αθήνας.
Παράλληλα, εξασφαλίζει προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχείο της Αθήνας για αποφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης και υποστηρίζει την κοινωνική επανένταξή τους, καλύπτοντας έξοδα και διευκολύνοντας διαδικασίες όπως η έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η έκδοση κλειδαρίθμου, η εγγραφή στη ΔΥΠΑ και η πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα.
Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η μη υποτροπή, παρέχει επίσης οικονομική υποστήριξη για τη νομική εκπροσώπηση απόρων κρατουμένων και την κάλυψη μέρους των δικαστικών τους εξόδων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των κρατουμένων. Ο Σύλλογος υλοποιεί προγράμματα ραπτικής, μαγειρικής, αισθητικής και κομμωτικής στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τόσο στις γυναικείες φυλακές όσο και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούν επισκέψεις σε καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την προσωπική επικοινωνία με φυλακισμένους που δεν δέχονται επισκέψεις από συγγενείς ή φίλους.
Επιπλέον, ο «Ονήσιμος» ενισχύει οικονομικά τα φιλόπτωχα ταμεία των κοινωνικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης, προκειμένου να καλύπτονται καθημερινές ανάγκες απόρων κρατουμένων, ενώ αποστέλλει δέματα με είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμό, τσιγάρα, τηλεκάρτες, καφέ και μπισκότα.
Με πρωτοβουλίες του Συλλόγου έχουν δημιουργηθεί βιβλιοθήκες στα καταστήματα κράτησης της χώρας, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς. Παράλληλα, εκδίδει το περιοδικό «Φίλοι Φυλακισμένων», το οποίο διανέμεται δωρεάν.
Info
Διεύθυνση: Ασκληπιού 60Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, Αθήνα
Ο Σύλλογος καλεί όσους επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση του, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής και είδη καθαριότητας, τα οποία θα διανεμηθούν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.
Η συγκέντρωση των προσφορών πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Ασκληπιού 60Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, στην Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 14:00.
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς
Ο «Ονήσιμος» ιδρύθηκε το 1982 ως φιλανθρωπικό σωματείο, με σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη των απόρων φυλακισμένων, των αποφυλακισμένων και των οικογενειών τους. Είναι αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό σωματείο, διαθέτει πιστοποίηση ως μη κερδοσκοπικός φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και είναι εγγεγραμμένο στη δημόσια βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
Στο πλαίσιο της δράσης του, ο Σύλλογος παρέχει οικονομικά βοηθήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και υποδήματα, συμβάλλει στην κάλυψη ενοικίων και λογαριασμών, ενώ διαθέτει δωροεπιταγές για αγορές σε σούπερ μάρκετ και κουπόνια αξίας τεσσάρων ευρώ για μικρογεύματα σε κατάστημα του κέντρου της Αθήνας.
Παράλληλα, εξασφαλίζει προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχείο της Αθήνας για αποφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης και υποστηρίζει την κοινωνική επανένταξή τους, καλύπτοντας έξοδα και διευκολύνοντας διαδικασίες όπως η έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η έκδοση κλειδαρίθμου, η εγγραφή στη ΔΥΠΑ και η πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα.
Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η μη υποτροπή, παρέχει επίσης οικονομική υποστήριξη για τη νομική εκπροσώπηση απόρων κρατουμένων και την κάλυψη μέρους των δικαστικών τους εξόδων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των κρατουμένων. Ο Σύλλογος υλοποιεί προγράμματα ραπτικής, μαγειρικής, αισθητικής και κομμωτικής στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τόσο στις γυναικείες φυλακές όσο και στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούν επισκέψεις σε καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την προσωπική επικοινωνία με φυλακισμένους που δεν δέχονται επισκέψεις από συγγενείς ή φίλους.
Επιπλέον, ο «Ονήσιμος» ενισχύει οικονομικά τα φιλόπτωχα ταμεία των κοινωνικών υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης, προκειμένου να καλύπτονται καθημερινές ανάγκες απόρων κρατουμένων, ενώ αποστέλλει δέματα με είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμό, τσιγάρα, τηλεκάρτες, καφέ και μπισκότα.
Με πρωτοβουλίες του Συλλόγου έχουν δημιουργηθεί βιβλιοθήκες στα καταστήματα κράτησης της χώρας, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς. Παράλληλα, εκδίδει το περιοδικό «Φίλοι Φυλακισμένων», το οποίο διανέμεται δωρεάν.
Info
Διεύθυνση: Ασκληπιού 60Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, Αθήνα
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–14:00
Τηλέφωνο: 210 3622017
Fax: 210 3630865
Email: info@onisimos.gr
Ιστοσελίδα: www.onisimos.gr
Τηλέφωνο: 210 3622017
Fax: 210 3630865
Email: info@onisimos.gr
Ιστοσελίδα: www.onisimos.gr
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