Η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε έκθεση μαθητή που έγραφε: Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι

Στη μαθητική έκθεση που κοινοποίησε η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρεται χαρακτηριστικά: «"Θα σου δώσω τρεις ευχές που θα βγουν αληθινές". Θέλω να με κάνεις πλούσιο είπε ο μάγος. "Αμέσως" είπε το Τζίνι και στην τράπεζά του εμφανίστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θέλω να με κάνεις αθάνατο. "Αμέσως" λέει το Τζίνι και τον έκανε αθάνατο. Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. "Αμέσως" είπε το Τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι». Στο τέλος του κειμένου υπάρχει το σχόλιο «υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Μια έκθεση μαθητή με την ευχή να «ζωντανέψει ο Μαζωνάκης » και να του τραγουδήσει, δημοσίευσε η Μαρία Μαζωνάκη , ξεχωρίζοντας την αυθόρμητη αναφορά του παιδιού στον αδερφό της.Λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον θάνατο του καλλιτέχνη, η αδερφή του δημοσίευσε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη φωτογραφία μιας χειρόγραφης μαθητικής έκθεσης, στην οποία γίνεται αναφορά στον τραγουδιστή.Το κείμενο, που φέρει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου του 2026, αφηγείται μια φανταστική ιστορία με ένα τζίνι που έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τρεις ευχές. Οι δύο πρώτες αφορούν στον πλούτο και την αθανασία, ενώ η τρίτη είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη, με την επιθυμία να επιστρέψει στη ζωή και να τραγουδήσει ξανά.