Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη: «Πάρε και την καρδιά μου»
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Μαρία Μαζωνάκη Ανάρτηση Γιώργος Μαζωνάκης

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη: «Πάρε και την καρδιά μου»

Τη δημοσίευσή της, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη την συνόδευσε με το τραγούδι «Πριν»

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο και τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη: «Πάρε και την καρδιά μου»
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Ανάρτηση μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε η Μαρία Μαζωνάκη.

Η δημοσίευσή της στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη «Πριν» γράφοντας στη λεζάντα: «πάρε και την καρδιά μου».

Δείτε την ανάρτησή της:


Σημειώνεται ότι πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή, τιμώντας με τραγούδια, λουλούδια και μηνύματα αγάπης τον καλλιτέχνη. Στη συνέχεια, ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
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