Η Άννα Βίσση πόζαρε δίπλα στη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα φορώντας ασορτί λεοπάρ σύνολα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη
Η Άννα Βίσση πόζαρε δίπλα στη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα φορώντας ασορτί λεοπάρ σύνολα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη
Οι τρεις γυναίκες, στη φωτογραφία που μοιράστηκε η τραγουδίστρια στο Instagram, χαμογελούσαν στον φακό
Δίπλα στη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα πόζαρε η Άννα Βίσση σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη.
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να επισκεφτεί την κόρη της και μαζί τους βρέθηκε και η φίλη, κουμπάρα και συνεργάτιδα της τραγουδίστριας.
Στη φωτογραφία οι τρεις γυναίκες χαμογελούν στον φακό, ενώ φορούν ασορτί λεοπάρ σύνολα.
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Μία ημέρα νωρίτερα, η Σοφία Καρβέλα είχε ανεβάσει ένα τρυφερό story με την Άννα Βίσση έξω από το μουσείο τέχνης του Μανχάταν Frick Collection. Μητέρα και κόρη ακουμπούσαν τα κεφάλια τους και κοιτάζονταν τρυφερά.
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να επισκεφτεί την κόρη της και μαζί τους βρέθηκε και η φίλη, κουμπάρα και συνεργάτιδα της τραγουδίστριας.
Στη φωτογραφία οι τρεις γυναίκες χαμογελούν στον φακό, ενώ φορούν ασορτί λεοπάρ σύνολα.
Δείτε την ανάρτηση
Μία ημέρα νωρίτερα, η Σοφία Καρβέλα είχε ανεβάσει ένα τρυφερό story με την Άννα Βίσση έξω από το μουσείο τέχνης του Μανχάταν Frick Collection. Μητέρα και κόρη ακουμπούσαν τα κεφάλια τους και κοιτάζονταν τρυφερά.
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