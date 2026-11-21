Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε φωτογραφία με την Άννα Βίσση από τη Νέα Υόρκη, το τρυφερό στιγμιότυπο έξω από μουσείο
Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε φωτογραφία με την Άννα Βίσση από τη Νέα Υόρκη, το τρυφερό στιγμιότυπο έξω από μουσείο
Μητέρα και κόρη ακουμπούσαν τα κεφάλια τους και χαμογελούσαν η μία στην άλλη
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Άννα Βίσση για να επισκεφτεί την κόρη της Σοφία Καρβέλα και η 42χρονη μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την τραγουδίστρια από τη βραδινή τους έξοδο, ενώ βρίσκονταν έξω από το μουσείο τέχνης του Μανχάταν Frick Collection.
Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία όπου ακουμπά το πρόσωπο της μητέρας της και χαμογελούν ενώ κοιτάζουν η μία την άλλη.
Η Άννα Βίσση είχε επιλέξει για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό κοστούμι με σατέν παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι, ενώ η κόρη της φορούσε μακριά μαύρη φούστα και λευκό πουκάμισο δεμένο με ζώνη στη μέση.
Δείτε τη φωτογραφία
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια, εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, σχεδιάζει τα επόμενα μουσικά της βήματα και φέρεται πως σκοπεύει να συνδυάσει το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις σε στούντιο της πόλης.
Λίγες ημέρες πριν, η Άννα Βίσση είχε αναρτήσει στο TikTok βίντεο κατά το οποίο ετοίμαζε τις βαλίτσες της, χορεύοντας στους ρυθμούς του «Fabulous».
«Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία όπου ακουμπά το πρόσωπο της μητέρας της και χαμογελούν ενώ κοιτάζουν η μία την άλλη.
Η Άννα Βίσση είχε επιλέξει για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό κοστούμι με σατέν παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μαύρο σακάκι, ενώ η κόρη της φορούσε μακριά μαύρη φούστα και λευκό πουκάμισο δεμένο με ζώνη στη μέση.
Δείτε τη φωτογραφία
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια, εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, σχεδιάζει τα επόμενα μουσικά της βήματα και φέρεται πως σκοπεύει να συνδυάσει το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις σε στούντιο της πόλης.
Λίγες ημέρες πριν, η Άννα Βίσση είχε αναρτήσει στο TikTok βίντεο κατά το οποίο ετοίμαζε τις βαλίτσες της, χορεύοντας στους ρυθμούς του «Fabulous».
«Στο τέλος απλά τα πετάω όλα μέσα», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης.
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