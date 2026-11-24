Deutsche Bank: Στις κορυφαίες επιλογές του 2027 η Eurobank, οι εξαγορές και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Deutsche Bank: Στις κορυφαίες επιλογές του 2027 η Eurobank, οι εξαγορές και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
Η επιλογή της Eurobank στηρίζεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της και στα οφέλη από τις εξαγορές
Η Eurobank παραμένει μεταξύ των έξι κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της Deutsche Bank στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο για το 2027, με τον γερμανικό οίκο να διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο στα 5,60 ευρώ για τη μετοχή της τράπεζας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν στην ανάλυσή του οι προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων με τη συμμετοχή ελληνικών τραπεζών.
Η ελληνική τράπεζα βρίσκεται στην ίδια λίστα με τις Erste Group, ING, NatWest, UniCredit και Danske Bank. Η επιλογή της Eurobank στηρίζεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της και στα οφέλη από τις εξαγορές. Η Deutsche Bank αξιολογεί επίσης θετικά τις προοπτικές αύξησης των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και την αποτίμηση της μετοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η ελληνική τράπεζα βρίσκεται στην ίδια λίστα με τις Erste Group, ING, NatWest, UniCredit και Danske Bank. Η επιλογή της Eurobank στηρίζεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της και στα οφέλη από τις εξαγορές. Η Deutsche Bank αξιολογεί επίσης θετικά τις προοπτικές αύξησης των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και την αποτίμηση της μετοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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