Deutsche Bank: Στις κορυφαίες επιλογές του 2027 η Eurobank, οι εξαγορές και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Η επιλογή της Eurobank στηρίζεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της και στα οφέλη από τις εξαγορές