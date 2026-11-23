Δεκαέξι κακοποιοί και τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση σύλληψης του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο Ισίδρο»
Δεκαέξι κακοποιοί και τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση σύλληψης του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο Ισίδρο»
Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, αρχηγός του καρτέλ Μπελτράν Λέιβα, συνελήφθη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σε στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη με την υποστήριξη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών
Δεκαέξι φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή στο Μεξικό κατά τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστού επίσης με το ψευδώνυμο «Ελ Τσάπο Ισίδρο», σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο μεξικανικός στρατός σχετικά με αυτήν την επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις στρατιωτικοί.
Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, αρχηγός του καρτέλ Μπελτράν Λέιβα, συνελήφθη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σε στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη με την υποστήριξη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Βρισκόταν στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του FBI, επικηρυγμένος με πέντε εκατομμύρια δολάρια.
Η σύλληψή του πυροδότησε τη βίαιη αντίδραση ενόπλων που πρόσκεινται στον εν λόγω βαρόνο των ναρκωτικών, οι οποίοι έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν οχήματα και καταστήματα.
Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού Ρικάρδο Τρεβίγια ανέφερε πως κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα – μεταξύ αυτών πολυβόλα και εκτοξευτές βομβίδων – και 17 οχήματα, οκτώ εκ των οποίων διέθεταν αυτοσχέδια θωράκιση.
Χθες Κυριακή, ο στρατός είχε ανακοινώσει τη σύλληψη οκτώ μελών της συμμορίας του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες που αντιστάθηκαν βίαια κατά την επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του αρχηγού τους.
Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, αρχηγός του καρτέλ Μπελτράν Λέιβα, συνελήφθη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σε στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη με την υποστήριξη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Βρισκόταν στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του FBI, επικηρυγμένος με πέντε εκατομμύρια δολάρια.
Η σύλληψή του πυροδότησε τη βίαιη αντίδραση ενόπλων που πρόσκεινται στον εν λόγω βαρόνο των ναρκωτικών, οι οποίοι έστησαν οδοφράγματα και πυρπόλησαν οχήματα και καταστήματα.
El Ejército de México elevó de siete a 16 la cifra de presuntos delincuentes abatidos durante la captura del capo del narcotráfico "Chapo Isidro", en la que también murieron cuatro militares, tras localizarse nueve más, dijo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla #AFP https://t.co/MUta2cnNnJ— Agence France-Presse (@AFPespanol) November 23, 2026
Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού Ρικάρδο Τρεβίγια ανέφερε πως κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα – μεταξύ αυτών πολυβόλα και εκτοξευτές βομβίδων – και 17 οχήματα, οκτώ εκ των οποίων διέθεταν αυτοσχέδια θωράκιση.
Χθες Κυριακή, ο στρατός είχε ανακοινώσει τη σύλληψη οκτώ μελών της συμμορίας του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες που αντιστάθηκαν βίαια κατά την επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του αρχηγού τους.
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