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Απατεώνες τηλεφωνούσαν από την Κρήτη σε ηλικιωμένους, τους έλεγαν ότι συγγενείς τους είχαν τροχαίο αρπάζοντας χρήματα και χρυσαφικά
Απατεώνες τηλεφωνούσαν από την Κρήτη σε ηλικιωμένους, τους έλεγαν ότι συγγενείς τους είχαν τροχαίο αρπάζοντας χρήματα και χρυσαφικά
Εξιχνιάστηκαν 17 τηλεφωνικές απάτες με λεία 31.000 ευρώ και κοσμήματα – Συνελήφθη 51χρονος «εισπράκτορας»
Δεκαεπτά περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων οι 10 ολοκληρωμένες και οι επτά απόπειρες, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί στην Κρήτη. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 51χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα της εγκληματικής ομάδας, αποσπώντας συνολικά 31.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.
Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στην Κρήτη, καθώς οι υποθέσεις αφορούν τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και τα Χανιά, αλλά και περιοχές της υπόλοιπης χώρας, όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Δράμα, η Κομοτηνή και η Κατερίνη.
Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, ενώ συνελήφθη και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την έρευνα, από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 14 Νοεμβρίου 2026, άγνωστοι συνεργοί τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα, προκειμένου να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριζαν ότι συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και ζητούσαν χρήματα για την αντιμετώπιση της υποτιθέμενης κατάστασης.
Σε άλλες εμφανίζονταν ως αστυνομικοί, επικαλούμενοι την ανάγκη φύλαξης των τιμαλφών τους, ενώ χρησιμοποιούσαν και την ιδιότητα του λογιστή για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο ή να τα παραδώσουν σε άτομο που τους υποδείκνυαν.
Ο 51χρονος φέρεται να αναλάμβανε την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών από τα θύματα, λειτουργώντας ως εισπράκτορας της εγκληματικής ομάδας.
Από τις 10 ολοκληρωμένες περιπτώσεις απάτης, η λεία ανέρχεται συνολικά σε 31.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα απροσδιόριστης χρηματικής αξίας.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο για το οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια, χρηματικό ποσό 3.435 ευρώ, ένα μαχαίρι και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Ο 51χρονος συνελήφθη για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του στην εγκληματική ομάδα συνεχίζεται.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διακρίβωση της δράσης της ομάδας και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στην Κρήτη, καθώς οι υποθέσεις αφορούν τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και τα Χανιά, αλλά και περιοχές της υπόλοιπης χώρας, όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Δράμα, η Κομοτηνή και η Κατερίνη.
Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, ενώ συνελήφθη και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την έρευνα, από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 14 Νοεμβρίου 2026, άγνωστοι συνεργοί τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα, προκειμένου να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριζαν ότι συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και ζητούσαν χρήματα για την αντιμετώπιση της υποτιθέμενης κατάστασης.
Σε άλλες εμφανίζονταν ως αστυνομικοί, επικαλούμενοι την ανάγκη φύλαξης των τιμαλφών τους, ενώ χρησιμοποιούσαν και την ιδιότητα του λογιστή για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο ή να τα παραδώσουν σε άτομο που τους υποδείκνυαν.
Ο 51χρονος φέρεται να αναλάμβανε την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών από τα θύματα, λειτουργώντας ως εισπράκτορας της εγκληματικής ομάδας.
Από τις 10 ολοκληρωμένες περιπτώσεις απάτης, η λεία ανέρχεται συνολικά σε 31.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα απροσδιόριστης χρηματικής αξίας.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο για το οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια, χρηματικό ποσό 3.435 ευρώ, ένα μαχαίρι και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Ο 51χρονος συνελήφθη για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του στην εγκληματική ομάδα συνεχίζεται.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διακρίβωση της δράσης της ομάδας και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
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