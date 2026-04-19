Κάτια Δανδουλάκη: Για να κάνω αυτά που ήθελα, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά, δανείστηκα χρήματα από φτωχούς μου φίλους
Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα, είμαι ευγνώμων, τόνισε η ηθοποιός
Μία αναδρομή της καλλιτεχνικής της πορείας έκανε η Κάτια Δανδουλάκη, τονίζοντας ότι πολύ νωρίς αντιλήφθηκε πως έπρεπε να υποστεί εκείνη τη ζημία, προκειμένου να αφιερωθεί στις δουλειές που ήθελε στο θέατρο. Για να το πετύχει αυτό, είχε αναγκαστεί ακόμη και να δανειστεί χρήματα από φίλους της με οικονομική δυσχέρεια.
Η Κάτια Δανδουλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 19 Απριλίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά.
Στη συνέχεια, δήλωσε ευγνώμων, αφού μπόρεσε να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα: «Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός είπε ότι η επιθυμία της να υλοποιήσει όσα ήθελε είχε ως συνέπεια την καταπόνηση του σώματός της: «Το μεγάλο τίμημα να κάνεις αυτό που θέλεις, με αυτήν τη βουλιμία που είχα να κάνω τα πάντα, είναι ότι λιγάκι καταπόνησα τον εαυτό μου γιατί είμαι και υπερβολική στον τρόπο που ετοιμάζομαι. Δεν κάνω κάτι εύκολα, ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, πολλή ησυχία».
Τώρα πια όμως νιώθει την ανάγκη να ξεκουραστεί: «Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το νταντέψω λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι, για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα