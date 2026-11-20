Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Φρίκη και αποτροπιασμός στη Σαμοθράκη: Βρήκαν νεκρό άλογο με δεμένα τα πόδια
Φρίκη και αποτροπιασμός στη Σαμοθράκη: Βρήκαν νεκρό άλογο με δεμένα τα πόδια
Το ζώο βρέθηκε από κάτοικο του νησιού μεταξύ των οικισμών Καρυωτών και Θερμών
Νεκρό, σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης και με δεμένα τα πόδια εντοπίστηκε άλογο σε απόμερη περιοχή της Σαμοθράκης, μεταξύ των οικισμών Καρυωτών και Θερμών.
Το ζώο βρέθηκε από κάτοικο του νησιού, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα πόδια του ήταν δεμένα και προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης και στον Δήμο, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστοι τόσο ο χρόνος όσο και τα αίτια θανάτου του ζώου.
Το ζώο βρέθηκε από κάτοικο του νησιού, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα πόδια του ήταν δεμένα και προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης και στον Δήμο, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστοι τόσο ο χρόνος όσο και τα αίτια θανάτου του ζώου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα