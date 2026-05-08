Κάτια Δανδουλάκη: Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια, εδώ πέφτει γέλιο
GALA
Κάτια Δανδουλάκη Όνειρα

Κάτια Δανδουλάκη: Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια, εδώ πέφτει γέλιο

Θα πάψω να είμαι ζωντανή αν δεν κάνω όνειρα, πρόσθεσε η ηθοποιός

Κάτια Δανδουλάκη: Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια, εδώ πέφτει γέλιο
Γεωργία Κοτζιά
Όνειρα για τα επόμενα πενήντα χρόνια επισήμανε πως κάνει η Κάτια Δανδουλάκη, σημειώνοντας πως με την δήλωσή της πέφτει γέλιο.

Παρόλα αυτά, η ηθοποιός εξήγησε, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 8 Μαΐου, πως δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, καθώς έτσι αισθάνεται ζωντανή.

Η Κάτια Δανδουλάκη είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια. Εδώ πέφτει ένα γέλιο, αλλά δεν θα πάψω να κάνω όνειρα γιατί νομίζω ότι αλλιώς θα πάψω να είμαι ζωντανή».

Δείτε το βίντεο



Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 19 Απριλίου μίλησε αναλυτικά για τα όνειρα της ζωής της, εξηγώντας πως για να τα πραγματοποιήσει υπέστη «ζημιά»: «Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά», είπε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, δήλωσε ευγνώμων, αφού μπόρεσε να τα πραγματοποιήσει όλα: «Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια», επισήμανε.

Κλείσιμο
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης