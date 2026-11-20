Απώλειες στις διεθνείς αγορές με νέο κύμα πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, πτώση για την Anthropic μετά την IPO
Απώλειες στις διεθνείς αγορές με νέο κύμα πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, πτώση για την Anthropic μετά την IPO
Οι πιέσεις έρχονται μετά τη σημαντική υποχώρηση της Wall Street την Πέμπτη, ενώ τα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν επίσης ισχυρές απώλειες
Τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχωρούν την Παρασκευή, καθώς η πτώση της μετοχής της Anthropic επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, μετά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο.
Τα futures του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 1,9%, ενώ εκείνα του S&P 500 υποχώρησαν κατά 1%. Τα futures του Dow Jones Industrial Average έχασαν 180 μονάδες ή 0,4%.
Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κατά 9%, ασκώντας πιέσεις σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε απώλειες σχεδόν 6%, ενώ η Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 2%. Η Micron Technology σημείωσε πτώση άνω του 4%.
Οι απώλειες αυτές ήρθαν να προστεθούν στη δύσκολη συνεδρίαση της Πέμπτης, όταν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν περισσότερο από 2% ο καθένας. Ο Dow Jones έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2%, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά περίπου 5% έκαστος, με τις απώλειές τους να διαμορφώνονται επίσης στις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πτώσεις των τελευταίων άνω των δώδεκα μηνών.
Μιλώντας στο CNBC ο Chadha ανέφερε ότι η ευρύτερη αγορά έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, τόσο ως προς τις επενδυτικές τοποθετήσεις όσο και ως προς τις αποτιμήσεις.
Όπως εξήγησε, η αρχική πίεση προήλθε από τη μετατόπιση κεφαλαίων μακριά από τις τεχνολογικές μετοχές. Στη συνέχεια, καθώς εξελισσόταν αυτή η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων, προστέθηκαν και άλλοι αρνητικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα οι πιέσεις να επεκταθούν στο σύνολο της αγοράς.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 5,06%, κλείνοντας στις 56.436,65 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε απώλειες 5,21%, στις 4.869,96 μονάδες.
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,76%, στις 3.954,57 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραφε πτώση 2,24% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.592,6 μονάδες.
Τα futures του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 1,9%, ενώ εκείνα του S&P 500 υποχώρησαν κατά 1%. Τα futures του Dow Jones Industrial Average έχασαν 180 μονάδες ή 0,4%.
Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κατά 9%, ασκώντας πιέσεις σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε απώλειες σχεδόν 6%, ενώ η Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 2%. Η Micron Technology σημείωσε πτώση άνω του 4%.
Οι απώλειες αυτές ήρθαν να προστεθούν στη δύσκολη συνεδρίαση της Πέμπτης, όταν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν περισσότερο από 2% ο καθένας. Ο Dow Jones έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2%, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά περίπου 5% έκαστος, με τις απώλειές τους να διαμορφώνονται επίσης στις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πτώσεις των τελευταίων άνω των δώδεκα μηνών.
Οι εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράςΠαρά το κύμα ρευστοποιήσεων, ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Binky Chadha, εκτιμά ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έντονης υπερπώλησης (oversold), επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και την εταιρική κερδοφορία παραμένουν ισχυρές.
Μιλώντας στο CNBC ο Chadha ανέφερε ότι η ευρύτερη αγορά έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, τόσο ως προς τις επενδυτικές τοποθετήσεις όσο και ως προς τις αποτιμήσεις.
Όπως εξήγησε, η αρχική πίεση προήλθε από τη μετατόπιση κεφαλαίων μακριά από τις τεχνολογικές μετοχές. Στη συνέχεια, καθώς εξελισσόταν αυτή η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων, προστέθηκαν και άλλοι αρνητικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα οι πιέσεις να επεκταθούν στο σύνολο της αγοράς.
Ισχυρές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήριαΤο αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις ασιατικές αγορές, όπου οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντική πτώση την Παρασκευή.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 5,06%, κλείνοντας στις 56.436,65 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε απώλειες 5,21%, στις 4.869,96 μονάδες.
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,76%, στις 3.954,57 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραφε πτώση 2,24% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.592,6 μονάδες.
Κόκκινα ταμπλό και στην ΕυρώπηΑρνητική ήταν η εικόνα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις περισσότερες αγορές να κινούνται πτωτικά και τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν απώλειες άνω του 3%.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση σχεδόν 1% και φαίνεται να οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες.
Ο γερμανικός DAX υποχωρεί 1,4%, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,32% , ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,85%, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 1,34% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 χάνει 0,85%.
Υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που ασκούνται στις διεθνείς αγορές κινείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 2,2% και διαπραγματεύεται στις 2.541 μονάδες.
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