Πλήρη οικονομικό έλεγχο ζητά για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία – «Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα, μπορεί να μην έχει λείψει ούτε ένα ευρώ»

συλλόγων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και να πραγματοποιηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία, ζητά ο Νίκος Πλακιάς, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση των ταξιδιών της



Ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στη σιδηροδρομική τραγωδία, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώνει κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών και των υπολοίπων των λογαριασμών.







Στην ίδια συνέντευξη εξαπέλυσε αιχμές για τις θεωρίες περί χημικών και παράνομου φορτίου, αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ επανήλθε και στην αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Βελόπουλο για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη δικογραφία.



«Να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε» Ο Νίκος Πλακιάς έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τη στήριξη των οικογενειών μετά το δυστύχημα.



«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε.



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Τα ερωτήματα για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, ζητώντας να αποσαφηνιστεί από ποια χρήματα καλύφθηκαν τα σχετικά έξοδα.



«Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο».



Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα.



Να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τωνκαι να πραγματοποιηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία, ζητά ο, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση των ταξιδιών της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό και τη διάθεση των εσόδων από τη συναυλία για τα θύματα.Ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στη σιδηροδρομική τραγωδία, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώνει κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών και των υπολοίπων των λογαριασμών.«Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», τόνισε, ζητώντας να μην υπάρξει καμία εξαίρεση από τον έλεγχο.Στην ίδια συνέντευξη εξαπέλυσε αιχμές για τις θεωρίες περί χημικών και παράνομου φορτίου, αναφέρθηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ επανήλθε και στην αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Βελόπουλο για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη δικογραφία.Ο Νίκος Πλακιάς έθεσε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη διαφάνειας στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τη στήριξη των οικογενειών μετά το δυστύχημα.«Τα χρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία», ανέφερε.Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν διεκδικεί κάποιο ποσό. «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου». Ωστόσο, επέμεινε ότι απαιτείται αναλυτικός απολογισμός για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων. «Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει», υπογράμμισε.Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις μετακινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, ζητώντας να αποσαφηνιστεί από ποια χρήματα καλύφθηκαν τα σχετικά έξοδα.«Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο».Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

«Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», είπε.



Και πρόσθεσε: «Ζητάω οικονομικό απολογισμό, παραστατικά και αποδείξεις. Να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε. Μπορεί να μην έχει λείψει ούτε ένα ευρώ. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή δεν έχουμε δει τα στοιχεία».



Ο ίδιος έθεσε και ζήτημα ενδεχόμενων νομικών ευθυνών, εφόσον από έναν οικονομικό έλεγχο διαπιστωνόταν ότι χρήματα που προορίζονταν για τη στήριξη των οικογενειών χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς.



«Εάν από τον οικονομικό έλεγχο προκύψει ότι χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τις οικογένειες χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προσωπικών δικηγόρων, τότε θα πρέπει να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες», υποστήριξε, περιγράφοντας ένα υποθετικό ενδεχόμενο και όχι κάποια διαπιστωμένη παρατυπία.



«Να ελεγχθούν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις» Ο πατέρας των δύο θυμάτων ζήτησε ο έλεγχος να μην περιοριστεί στα έσοδα από τις συναυλίες ή στους λογαριασμούς ενός συγκεκριμένου συλλόγου. Όπως εξήγησε, θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν συνολικά οι οικονομικές ενισχύσεις, τα δάνεια, οι ενδεχόμενες διαγραφές οφειλών και τα υπόλοιπα μέτρα οικονομικής στήριξης που εφαρμόστηκαν μετά την τραγωδία.



«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχθηκαν τα συγκεκριμένα βοηθήματα. Υπάρχουν και άλλοι που τα αποδέχθηκαν. Πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέβη σε κάθε περίπτωση». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν ισχυρισμοί περί χρηματισμού ή παράνομου οικονομικού οφέλους.



«Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι υπήρξε χρηματισμός ή ότι κάποιοι ωφελήθηκαν παράνομα, ας αποδειχθεί με στοιχεία». «Να γίνει ένας συνολικός έλεγχος, χωρίς εξαιρέσεις», κατέληξε.

Η απάντηση στην Καρυστιανού για τα βίντεο και τα «μυγάκια και πεταλούδες» Απαντώντας στις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού για τα βίντεο που σχετίζονται με την υπόθεση, ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της γνησιότητας του υλικού θα πρέπει να εξετάζεται με επιστημονικά κριτήρια.



«Αν κάποιος αμφισβητεί τα βίντεο, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να το κάνει. Να καταθέσει αίτημα, να εξεταστούν τα αρχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και να προσκομίσει και τους δικούς του πραγματογνώμονες».



Ο ίδιος υπερασπίστηκε την επιστημονική επάρκεια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και υποστήριξε ότι οι αποκλίσεις στις χρονικές ενδείξεις διαφορετικών καμερών δεν αποδεικνύουν αυτομάτως πλαστότητα ενός βίντεο.



Επιπλέον, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των διαστάσεων της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση, ζητώντας να παρουσιαστούν οι επιστημονικές μέθοδοι στις οποίες βασίζονται οι σχετικοί ισχυρισμοί.



«Δεν μπορεί ο καθένας να εμφανίζεται και να παρουσιάζει αριθμούς και συμπεράσματα χωρίς να εξηγεί πώς προέκυψαν», σημείωσε.



«Θέλω μια δίκαιη δίκη, όχι μια δίκη που θα βολεύει τον καθένα» Κλείνοντας, ο Νίκος Πλακιάς υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο των παιδιών του και η ουσιαστική διερεύνηση των ευθυνών.



«Δεν με ενδιαφέρει να τελειώσει το δικαστήριο όπως βολεύει τον καθένα. Θέλω να γίνει μια δίκαιη δίκη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να επικεντρωθεί στα πραγματικά περιστατικά και στα στοιχεία της δικογραφίας.



Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι είναι διατεθειμένος να επανεξετάσει τις απόψεις του εφόσον παρουσιαστούν νέα, τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα.



«Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι χημικός και δεν είμαι ειδικός. Είμαι, όμως, ένας άνθρωπος που θέλει να ακούσει τεκμηριωμένα επιχειρήματα».



«Την αλήθεια θα τη δεχτώ από οποιονδήποτε, ακόμη και από τους αντίδικους. Το ψέμα, όμως, θα το απορρίψω από οποιονδήποτε, ακόμη και από ανθρώπους που βρίσκονται στη δική μας πλευρά», κατέληξε.





Για Βελόπουλο: «Ποιος του έδωσε τις φωτογραφίες της δικογραφίας;» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, κατά του οποίου έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη δικογραφία των Τεμπών.



«Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αρχικά μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».



Ο Νίκος Πλακιάς ζήτησε, παράλληλα, να διερευνηθεί πώς περιήλθε το συγκεκριμένο υλικό στην κατοχή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.



«Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσει ποιος του προμήθευσε αυτές τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Μιλάμε για πιθανή διαρροή υπηρεσιακού υλικού. Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση και θέλω να μάθω πώς έφτασε στα χέρια του αυτό το υλικό».



Αναρωτήθηκε, επίσης, γιατί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη δικαστική πρωτοβουλία και δεν πήρε δημόσια θέση.