Αεροσκάφος «τα έβαλε» με ανέμους 65 χλμ. και προσγειώθηκε με τη «μέθοδο του καβουριού» σε αεροδρόμιο της Βέρνης, δείτε βίντεο

Το Airbus A320 που μετέφερε καταριανή αντιπροσωπεία, ταλαντευόταν έντονα κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο της Βέρνης, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια – Τι είναι η «μέθοδος - προσέγγιση του καβουριού» - «Περίμενα ότι ο πιλότος θα ματαίωνε την προσγείωση», λέει αυτόπτης μάρτυρας